Một tài liệu rò rỉ cho thấy nhà máy sản xuất trực thăng Progress của Nga đã đánh giá khả năng chế tạo trực thăng tấn công Ka-52M cho một khách hàng nước ngoài, với nhiều suy đoán cho rằng đây chính là Trung Quốc.

Văn bản nói trên chưa được xác minh độc lập, nhưng chúng dường như là thư từ nội bộ của Công ty Hàng không Arsenyev Progress - nhà sản xuất Nga chuyên chế tạo trực thăng chiến đấu Ka-52. Tài liệu này đề cập đến một khách hàng nước ngoài được xác định bằng mã số “156”.

Nếu là tài liệu thật, chúng cho thấy các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang đánh giá lịch trình sản xuất, nguồn cung linh kiện và giá cả cho một lô trực thăng xuất khẩu tiềm năng.

Tài liệu rò rỉ mô tả quá trình liên lạc nội bộ giữa Nhà sản xuất máy bay trực thăng và Nhà máy Thuốc súng Perm - một doanh nghiệp quốc phòng của Nga chịu trách nhiệm sản xuất các linh kiện thuốc nổ được sử dụng trong nhiều hệ thống quân sự.

Một trong những văn bản đề cập đến yêu cầu được chuyển qua nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga.

“Theo yêu cầu ngày 4/3/2022 số R7414/2-13393 của Công ty cổ phần Rosoboronexport về việc cung cấp 48 máy bay trực thăng Ka-52M, thiết bị liên quan và huấn luyện cho khách hàng nước ngoài "156", chúng tôi đề nghị cung cấp cho Công ty cổ phần AAC Progress các tài liệu liên quan”, bức thư nêu rõ.

Tài liệu này cũng liệt kê các bộ phận cần thiết cho máy bay trực thăng, điển hình như loại chất nổ PZ-37 được sử dụng trong hệ thống khẩn cấp của máy bay trực thăng, bao gồm cơ chế phóng ghế thoát hiểm và điều khiển mái che buồng lái.

Cùng một tài liệu đó mô tả cấu trúc tài chính tiêu chuẩn được sử dụng cho xuất khẩu vũ khí của Nga, được thu xếp thông qua Công ty Rosoboronexport.

“Theo các điều kiện tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Rosoboronexport và khách hàng nước ngoài "156", phương án tài chính được đưa ra như sau: 30% thanh toán trước dựa trên giá trị trực thăng và thiết bị được cung cấp trong năm đó; 50% thanh toán tạm ứng khi máy bay sẵn sàng để vận chuyển; 20% thanh toán cuối cùng khi trực thăng được nghiệm thu tại lãnh thổ của khách hàng.”

Một tài liệu thứ hai, đề ngày 15/7/2024, cho thấy ngành công nghiệp Nga tiếp tục xem xét kế hoạch sản xuất khả thi. Bức thư đề cập đến một thỏa thuận hoa hồng và hợp đồng xuất khẩu riêng biệt liên quan đến cùng một khách hàng không xác định.

“Trong khuôn khổ thỏa thuận ủy thác được ký kết ngày 18/1/2024 số VR-24-0012-04-02 về việc cung cấp trực thăng Ka-52 cho khách hàng nước ngoài "156" theo hợp đồng ngày 8/11/2023 số R/2215674140238 (sau đây gọi là Hợp đồng), cần phải đảm bảo sản xuất 48 chiếc trực thăng trong giai đoạn 2025 - 2027.”

Văn bản này cũng yêu cầu nhà cung cấp ước tính giá cả cho các lô hàng sắp tới.

“Phản hồi của quý công ty, bao gồm giá tham khảo cho sản phẩm giai đoạn 2025 - 2026 để chuẩn bị hợp đồng cung ứng, phải được gửi chậm nhất vào ngày 19/7/2024”.

Mặc dù các tài liệu nhiều lần đề cập đến một người mua nước ngoài được mã hóa là “156”, nhưng chúng không nêu rõ quốc gia liên quan.

Nhưng theo phần lớn ý kiến, Trung Quốc chính là khách hàng tiềm năng. Dựa trên một số tài liệu chính thức của Nga, đặc biệt Bảng xếp hạng những quốc gia trên thế giới (OKSM), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được đánh mã số "156".