Nhận định trên được chứng minh bằng các tài liệu nội bộ từ Aviaremont JSC do tổ chức tình báo Dallas đã thu được. Các tài liệu này bao gồm báo cáo của Giám đốc điều hành công ty - ông Albert Bakov, gửi trực tiếp cho ban lãnh đạo Tập đoàn nhà nước Rostec.

Hậu quả từ các lệnh trừng phạt quốc tế và việc mất quan hệ với Ukraine dẫn đến việc phi đội máy bay vận tải Antonov của Nga xuống cấp nhanh chóng, dẫn đến nhiều vụ tai nạn chết người và mới đây nhất cái chết của một trong những chỉ huy hàng không cấp cao.

Báo cáo về cuộc khủng hoảng trong công tác bảo trì máy bay Antonov tại Nga.

Nga đang có trong tay tổng cộng 368 máy bay An-12, An-26 và An-72, tuy nhiên 143 chiếc cần sửa chữa khẩn cấp. Bộ Công Thương Nga đã chính thức thừa nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung linh kiện và cụm lắp ráp cần thiết để phục hồi những chiếc Antonov của họ.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo dưỡng máy bay thuộc dòng Antonov chính là Nhà máy sửa chữa số 308 ở Ivanovo. Nhưng công ty này đang đứng trước bờ vực phá sản.

Nhà máy đã sử dụng hết tiền tạm ứng cho các đơn đặt hàng của chính phủ và không có nguồn thu nhập nào khác, khiến họ buộc phải vay từ những công ty con của Tập đoàn Rostec chỉ để trả lương cho nhân viên.

Công ty Aviaremont do ông Albert Bakov quản lý, nhưng đây là người không có trình độ hay kinh nghiệm chuyên môn trong ngành hàng không.

Ông Bakov chỉ là một nhà kinh tế học kiêm chuyên gia về Nhật Bản, đồng thời là con rể của Giám đốc Nikita Mikhalkov. Một số nhà máy quốc phòng khác do nhân vật trên từng điều hành đều đối diện những khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Các báo cáo nội bộ chỉ rõ sự thất bại hoàn toàn của chương trình thay thế nhập khẩu linh kiện máy bay Antonov. Hiện Nga không có đầy đủ tài liệu thiết kế và chưa thể thiết lập việc sản xuất phụ tùng tại các cơ sở của mình để thay thế những bộ phận từ Ukraine.

Một chiếc An-22 của Nga bị gãy đôi giữa không trung ngay khi vừa hoàn thành bảo dưỡng.

Lỗi kỹ thuật là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay An-22 ở tỉnh Ivanovo vào tháng 12/2025. Chiếc vận tải cơ siêu lớn này đã vỡ tan giữa không trung chỉ 4 tháng sau khi hoàn thành bảo dưỡng tại Nhà máy số 308, dẫn đến cái chết của toàn bộ phi hành đoàn gồm 7 người.

Tai nạn nghiêm trọng tiếp theo xảy ra vừa mới đây, cụ thể là ngày 31/3/2026, một máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ An-26 rơi trên bầu trời Crimea.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 29 người thiệt mạng ở vụ tai nạn trên có Trung tướng Alexander Otroshchenko. Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật mà không có tác động từ bên ngoài.

Một dự án mới nhằm khắc phục tình trạng thiếu phụ tùng thay thế đang được phát triển bởi Nhà máy Chế tạo Máy Thử nghiệm V. M. Myasishchev, nhưng cần khoảng 300 triệu USD vốn đầu tư ban đầu.

Mặc dù vậy, việc cấp vốn dự kiến chỉ bắt đầu vào năm 2029. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ phi đội máy bay Antonov của Nga sẽ không được hỗ trợ trong những năm tới.

Ban quản lý JSC Aviaremont vào tháng 5/2025, từng dự đoán việc sửa chữa máy bay Antonov sẽ trở nên bất khả thi trong vòng 18 - 24 tháng. Sau thời gian này, hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay vận tải sẽ hoàn toàn bị ngừng lại.