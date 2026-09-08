Tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa nếu phát hiện dấu hiệu này

Những dấu hiệu bất thường trên ứng dụng Zalo có thể là khởi đầu cho việc tài khoản của bạn đang bị kẻ xấu âm thầm theo dõi và đọc trộm tin nhắn cá nhân.

Zalo hiện không chỉ là ứng dụng liên lạc phổ biến mà còn là nơi lưu trữ vô số thông tin cá nhân và dữ liệu công việc quan trọng. Chính vì sự phổ biến này, các tài khoản Zalo thường xuyên trở thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ tò mò hoặc đối tượng xấu muốn đánh cắp thông tin. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu tài khoản bị theo dõi là bước cực kỳ quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn.

Tín hiệu cảnh báo tài khoản Zalo đang bị xâm nhập

Để có thể âm thầm đọc trộm tin nhắn, kẻ xấu bắt buộc phải đăng nhập tài khoản Zalo của bạn trên một thiết bị máy tính hoặc điện thoại khác. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của Zalo quy định mỗi tài khoản chỉ được duy trì đăng nhập trên một ứng dụng điện thoại duy nhất. Do đó, tín hiệu cảnh báo nguy hiểm và rõ ràng nhất là khi bạn đang sử dụng bình thường nhưng ứng dụng trên điện thoại đột ngột bị văng ra ngoài, kèm theo thông báo tài khoản đang được đăng nhập trên một thiết bị khác. Điều này chứng tỏ kẻ gian đã thao tác đăng nhập thành công vào tài khoản của bạn trên một chiếc smartphone mới.

Trong trường hợp kẻ xấu sử dụng Zalo phiên bản web hoặc phần mềm trên máy tính để âm thầm theo dõi, điện thoại của bạn sẽ không bị đăng xuất nhưng hệ thống bảo mật mặc định sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo. Người dùng cần đặc biệt cảnh giác nếu ứng dụng hiển thị cảnh báo đăng nhập mới từ một địa chỉ IP, trình duyệt hoặc thiết bị máy tính không quen thuộc. Nghiêm trọng hơn, nếu điện thoại của bạn bất ngờ xuất hiện thông báo yêu cầu xác nhận lệnh đồng bộ tin nhắn mà bản thân không hề thao tác thực hiện, điều này đồng nghĩa với việc kẻ gian đang cố gắng tải toàn bộ lịch sử trò chuyện cũ về thiết bị của họ.

Bên cạnh hệ thống cảnh báo tự động, những thay đổi bất thường trong quá trình sử dụng hàng ngày cũng là manh mối vô cùng quan trọng. Việc nhận thấy các đoạn hội thoại vừa gửi đến đã tự động chuyển sang trạng thái đã đọc dù bạn chưa hề mở ứng dụng, hoặc phát hiện một số đoạn chat bị xóa bỏ, thu hồi một cách khó hiểu đều là những dấu hiệu không thể bỏ qua. Thêm vào đó, nếu trạng thái hoạt động của tài khoản liên tục hiển thị trực tuyến vào những khung giờ bạn đang nghỉ ngơi, bạn có thể khẳng định chắc chắn rằng quyền riêng tư cá nhân đang bị xâm phạm nghiêm trọng và cần lập tức đăng xuất các thiết bị lạ.

Ngay khi xuất hiện những nghi ngờ về bảo mật, bạn cần lập tức rà soát lại lịch sử truy cập trực tiếp trên ứng dụng. Bằng thao tác truy cập vào mục Cá nhân, chọn phần Tài khoản và bảo mật, sau đó nhấn tiếp vào Thiết bị đã đăng nhập, hệ thống sẽ cung cấp chi tiết danh sách tất cả các điện thoại và máy tính đang kết nối với tài khoản của bạn.

Nếu vô tình phát hiện bất kỳ thiết bị nào đáng ngờ không thuộc quyền sở hữu của mình, bạn hãy nhấn ngay vào tên thiết bị đó để kiểm tra thời gian truy cập và chọn lệnh Đăng xuất thiết bị này nhằm chấm dứt ngay lập tức hành vi theo dõi. Người dùng cũng không nên bỏ qua việc kiểm tra mục các thiết bị đã đăng xuất gần đây, bởi sự xuất hiện của những thiết bị lạ ở danh sách này đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn đã từng bị truy cập trái phép trong quá khứ.