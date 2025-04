Tài khoản ngân hàng Sacombank 3 năm không sử dụng, không phát sinh giao dịch đột nhiên nhận được 410 triệu đồng

Mới đây, một người dân tại tỉnh Đăk Lắk đã thông qua trang Facebook “Công an phường Điện Minh” bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn Công an phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng giúp anh nhận lại số tiền 410 triệu đồng do sơ ý chuyển nhầm tài khoản.

Chủ tài khoản viết: “Tôi tên là Nguyễn Văn Hướng, là một người dân đang sinh sống tại tổ dân phố 1, An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Vào ngày 12/4, tôi đã chuyển khoản nhầm số tiền 410.000.000đ đến số tài khoản ngân hàng Sacombank. Qua tìm hiểu, tôi được biết chủ nhân số tài khoản đó là do anh Nguyễn Văn Hòa, trú tại phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cách trở xa xôi, tôi cũng không biết nhờ ai để liên hệ với anh Hòa; nên đã gọi điện trực tiếp cho cán bộ trực ban Công an phường Điện Minh để nhờ các anh hỗ trợ giúp. Các anh đã rất nhiệt tình, trách nhiệm, giúp tôi được nhận lại toàn bộ số tiền từ anh Hòa. Qua nói chuyện tôi được biết anh Hòa không biết việc nhận tiền chuyển khoản nhầm từ tôi, và cán bộ Công an đã làm việc với ngân hàng phục hồi lại tài khoản của anh Hòa và anh Hòa chuyển lại tiền cho tôi. Số tiền trên là tài sản rất lớn đối với gia đình tôi, tôi xin cảm ơn cán bộ Công an Điện Minh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi không nghĩ sẽ nhận lại số tiền trong thời gian ngắn như vậy. Bản thân tôi và gia đình rất vui mừng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý cơ quan Công an phường Điện Minh, ngân hàng Sacombank đã hỗ trợ giúp đỡ tôi. Tôi kính chúc quý cơ quan Công an phường Điện Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc cán bộ công an khỏe mạnh, bình an, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi cảm ơn rất nhiều”.

Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an phường Điện Minh cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường đã cử cán bộ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản và ngân hàng. Đối với chủ tài khoản, do tài khoản 3 năm không sử dụng, không phát sinh giao dịch nên bản thân họ cũng không biết là đã nhận được số tiền của người khác chuyển đến. Khi biết thông tin có người khác chuyển nhầm tiền đến, chủ tài khoản đã cùng cán bộ công an đến ngân hàng Sacombank chi nhánh Duy Xuyên và nhanh chóng thực hiện các thủ tục phục hồi tài khoản, chuyển tiền lại cho người chuyển nhầm và chỉ sau 1 giờ đồng hồ, anh Hướng đã nhận lại số tiền. Thật sự khi nhận được lời cảm ơn của người dân qua comment trên Facebook, CBCS Công an phường rất vui vì đã giúp được người dân”.

Thanh Anh (TH)