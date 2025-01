Tài khoản ngân hàng bỗng nhẫn được gần 500 triệu đồng, cô gái tại Lạng Sơn lập tức trình báo Công an

Theo Báo Lạng Sơn, ngày 4/1, Công an xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cho biết đã hoàn tất việc hỗ trợ một công dân trú tại tỉnh Bình Thuận nhận lại số tiền gần 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 2/1, Công an xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn nhận được trình báo từ chị Lô Thị Yến Nhi (sinh năm 2001), trú tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha về việc bất ngờ nhận được số tiền 490 triệu đồng từ một tài khoản của người lạ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an xã Mai Pha xác minh, hỗ trợ chị Lô Thị Yến Nhi hoàn trả số tiền cho người chuyển khoản nhầm. (Nguồn: Báo Lạng Sơn)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mai Pha đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và ngân hàng liên quan để điều tra, xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, số tiền trên do chị Trần Phan Thị Minh Huệ trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chuyển nhầm.

Sau khi xác minh, dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, số tiền trên đã được chị Lô Thị Yến Nhi chuyển lại toàn bộ cho chị Trần Phan Thị Minh Huệ.