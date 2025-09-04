Tài khoản ngân hàng 0 đồng, người phụ nữ vẫn bị lừa mất 200 triệu đồng vì nhận cuộc gọi từ số lạ

“Trong thẻ của tôi vốn chẳng có tiền, tôi cũng không biết số tiền này từ đâu ra, lại càng không rõ có bị chuyển đi hay không!” – trước câu hỏi của cảnh sát, bà Mã (trú tại Trung Quốc) tỏ ra vô cùng bối rối.

“Chị hãy cố gắng nhớ lại toàn bộ quá trình xem, chúng tôi sẽ giúp kiểm tra lại tài khoản của chị.” - Ngay sau khi trấn an, lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ ngân hàng để tạm khóa bảo vệ tài khoản, đồng thời trực tiếp kiểm tra số dư cho bà.

Cuộc gọi lạ mở màn cho chiêu lừa

Câu chuyện xảy ra vào tối 23/10/2023, bà Mã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người đàn ông ở đầu dây tự xưng là nhân viên dịch vụ "Bảo đảm Triệu Phú" của WeChat – ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc.

Đối tượng thông báo rằng gói "Bảo đảm Triệu Phú" trong WeChat của bà đã hết hạn, nếu không kịp thời hủy bỏ, hệ thống sẽ tự động trừ 2.000 NDT/năm (khoảng 7,4 triệu đồng). Nghe đến khoản phí lớn, bà Mã hốt hoảng làm theo hướng dẫn, truy cập thì thấy giao diện hiển thị “WeChat Pay – Bảo đảm Triệu Phú (đang bảo hộ)”, bà lập tức tin tưởng lời kẻ lạ.

“Sau đó, đối phương dùng phần mềm để điều khiển điện thoại của tôi từ xa. Vì trong thẻ ngân hàng chẳng có bao nhiêu tiền, nên tôi đã để họ thao tác. Mật khẩu thanh toán và mã xác nhận đều bị họ nhìn thấy. Khi tôi thao tác chậm, hắn sốt ruột thúc giục, liên tục gọi tôi là ‘chị’, bảo nhanh chóng nhờ người bên cạnh giúp đi.” – bà Mã kể lại.

Hình ảnh cảnh sát đang giúp bà Mã kiểm trang lại tài khoản ngân hàng

Lời cảnh tỉnh từ công an

“Đối tượng lừa đảo giục chị bởi chúng khó chịu khi chị chuyển tiền chậm, còn chúng tôi lo chị bị mất tài sản!” – nhìn bà Mã vẫn chưa hiểu rõ sự tình, các cán bộ công an chỉ biết dở khóc dở cười.

Ông cũng giải thích thêm: “Trong thẻ không có tiền không có nghĩa là an toàn. Thủ đoạn của chúng là dùng chính tài khoản ngân hàng của chị để vay tiền, sau đó chuyển vào túi riêng. Cuối cùng, chính chị mới là người phải gánh nợ.”

Nghe vậy, bà Mã bừng tỉnh, lập tức lo lắng hỏi: “Vậy số tiền trong tài khoản của tôi có còn không?”

Sau khi kiểm tra trên Alipay, WeChat và ngân hàng, lực lượng công an phát hiện số tiền hơn 60.000 NDT (khoảng 222 triệu đồng) mà kẻ gian vừa lừa vay vẫn còn trong tài khoản của bà. Rất may, chúng chưa kịp chuyển ra ngoài thì bị công an kịp thời ngăn chặn.

Sau sự việc, lực lượng công an đã tuyên truyền phòng chống lừa đảo cho bà Mã, giải thích chi tiết các thủ đoạn thường gặp. Đồng thời hỗ trợ bà Mã cài đặt ứng dụng Trung tâm Phòng chống Lừa đảo Quốc gia và kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi lạ từ nước ngoài.

Trước khi ra về, bà Mã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn vì lực lượng công an đã kịp thời có mặt ngăn chặn vụ việc.

Cảnh sát Trung Quốc cũng đưa ra khuyến cáo: chức năng "Bảo đảm Triệu Phú" trên WeChat và Alipay đều là cài đặt an toàn tự động, hoàn toàn miễn phí, mặc định được kích hoạt. Người dùng không cần phải gia hạn, càng không ảnh hưởng đến điểm tín dụng, đồng thời cũng không thể tự tắt dịch vụ này.

Người dân tuyệt đối không tin vào các thông tin về tự động trừ phí hay yêu cầu đóng tiền gia hạn của các dịch vụ online. Bất kỳ khi nào liên quan đến chuyển khoản, cần cảnh giác tối đa để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo Sohu