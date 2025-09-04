Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê

Mới đây, Công an xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ người dân lấy lại 4,8 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 27/8, đơn vị này nhận được thông tin trao đổi từ Công an xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La). Theo đó, công dân Tô Thị Ngân (SN 1978, trú tại bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài) đã chuyển nhầm số tiền 4.800.000 đồng vào một tài khoản tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp, Công an xã Đầm Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản nhận tiền nhầm là chị Nguyễn Hồng Ái (thường trú tại thôn Xóm Khe, xã Đầm Hà). Qua làm việc, chị Ái cho biết tài khoản này đã không sử dụng từ năm 2022.

Chị Nguyễn Hồng Ái cùng cán bộ Công an xã đến trụ sở ngân hàng để làm các thủ tục chuyển lại số tiền bị nhầm địa chỉ. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Ái đã tích cực phối hợp cùng cán bộ Công an xã đến Chi nhánh Ngân hàng MBBank tại đặc khu Vân Đồn để làm thủ tục sao kê, xác minh và chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho chị Tô Thị Ngân.

Mặc dù không phải là số tiền quá lớn, nhưng đối với người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, đây là khoản tiền có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Việc làm kịp thời của Công an xã Đầm Hà không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân.

Theo trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh