Tài khoản MB Bank phát sinh giao dịch 205,6 triệu đồng, Phạm Văn Hoài SN 1997 phải nhờ bố trình báo công an

Công an xã Trà Giang xác minh, hỗ trợ anh Phạm Văn Hoài và gia đình trao trả đầy đủ 205,6 triệu đồng do Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng và quản lý nhà VBC chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 12/8, Công an xã Trà Giang đã tiếp nhận, xác minh và phối hợp với các bên liên quan làm rõ vụ việc chuyển khoản nhầm số tiền 205.600.000 đồng, qua đó hỗ trợ trao trả đầy đủ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Trước đó, ngày 4/8, tài khoản ngân hàng MB Bank, mang tên anh Phạm Văn Hoài, sinh năm 1997, trú tại thôn Diệm Dương, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên, bất ngờ nhận được số tiền 205.600.000 đồng từ tài khoản MB Bank mang tên Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng và quản lý nhà VBC.

Công an xã Trà Giang làm việc, xác minh vụ việc và hỗ trợ các bên hoàn tất việc trao trả số tiền 205,6 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Nhận thấy đây là khoản tiền có dấu hiệu chuyển nhầm nhưng do anh Hoài đi làm ăn xa, anh đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho bố là ông Phạm Văn Khước, sinh năm 1970, trú tại thôn Diệm Dương, xã Trà Giang để đến Công an xã Trà Giang trình báo, đề nghị xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trà Giang đã tiến hành xác minh chủ tài khoản chuyển tiền và các thông tin liên quan. Qua xác minh xác định số tiền 205.600.000 đồng được chuyển từ tài khoản của Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng và quản lý nhà VBC, do ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1986, trú tại thôn Ngọc Đồng, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội, làm Giám đốc.

Công an xã Trà Giang đã liên hệ, mời ông Nguyễn Văn Quang đến trụ sở để làm việc, xác minh nội dung vụ việc. Tại buổi làm việc, các bên đã cung cấp, đối chiếu thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản ngày 4/8/2026 và thống nhất xác định đây là khoản tiền Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng và quản lý nhà VBC chuyển nhầm vào tài khoản của anh Phạm Văn Hoài.

Trên cơ sở xác minh rõ sự việc, ông Phạm Văn Khước đã phối hợp trao trả lại đầy đủ số tiền 205.600.000 đồng cho đại diện Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng và quản lý nhà VBC. Ông Nguyễn Văn Quang, thay mặt Công ty, đã ký nhận đủ số tiền trên. Quá trình làm việc được lập biên bản, các bên xác nhận nội dung sự việc và tự nguyện thực hiện việc trao trả số tiền chuyển nhầm.

Vụ việc là một minh chứng cho tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân khi phát hiện khoản tiền không thuộc về mình; đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng Công an xã trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh tại cơ sở, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.



