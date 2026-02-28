HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1990 phát sinh giao dịch 50 triệu đồng, 1 năm sau công an xã mời lên làm việc

Kim Linh |

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, công an xã Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) nhanh chóng xác minh nhưng gặp khó khăn trong việc liên hệ làm việc với chủ tài khoản.

Ngày 13/02/2025, chị Nguyễn Thị Cam (SN 1982) đến Công an xã Nam Đàn trình báo về việc chuyển khoản nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB Bank mang tên Bùi Thế Hà.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành thu thập thông tin liên quan đến số tài khoản trên. Đồng thời, phối hợp ngân hàng xác định chủ tài khoản trên là của anh Bùi Thế Hà (sinh năm 1990) trú tại xóm Bắc Sơn, xã Nam Đàn. Tuy nhiên tại thời điểm trên anh Hà không sinh sống, làm việc tại địa phương nên rất khó khăn để Công an xã liên hệ làm việc.

Chị Cam nhận lại số tiền từ anh Hà do chuyển khoản nhầm

Đến ngày 10/02/2026, sau khi xác minh, nắm thông tin anh Hà đang có mặt tại địa phương, Công an xã liên hệ gặp trực tiếp để làm việc và vận động trao trả lại số tiền trên cho chị Cam. Cảm kích trước việc làm của Công an xã Nam Đàn, chị Cam viết thư cảm ơn lực lượng Công an và anh Bùi Thế Hà.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿

