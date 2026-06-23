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Tài khoản của người đàn ông SN 1980 phát sinh giao dịch 206 triệu đồng, công an lập tức vào cuộc điều tra nguồn tiền

Ánh Lê
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Tài khoản nhận được 206 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm, người đàn ông ở Tây Ninh đã lập tức trình báo công an địa phương.

Ngày 14/5/2026, anh Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 1980, ngụ ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã Cầu Khởi trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 206 triệu đồng do một người không quen biết chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cầu Khởi đã khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trên. Qua xác minh, đến ngày 20/5/2026, lực lượng Công an xác định người chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Bảo Long (sinh năm 1999, ngụ khu phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk).

Tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan, đến ngày 27/5/2026, Công an xã Cầu Khởi xác định số tiền 206 triệu đồng là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Bảo Long. Do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Long đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Nguyễn Hoài Nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, Công an xã Cầu Khởi đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cho anh Nguyễn Bảo Long.

Công an xã Cầu Khởi trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho Anh Nguyễn Bảo Long.

Nhận lại tài sản sau nhiều ngày lo lắng, anh Nguyễn Bảo Long bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Cầu Khởi đã tận tình hỗ trợ xác minh, liên hệ và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để trao trả tài sản. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật của anh Nguyễn Hoài Nhân khi chủ động trình báo cơ quan Công an ngay sau khi phát hiện số tiền được chuyển vào tài khoản của mình.

Việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ trao trả tài sản cho công dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã Cầu Khởi trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng hình ảnh người dân và lực lượng Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Công an tỉnh Tây Ninh)

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Công an tỉnh Tây Ninh

chuyển nhầm

phường Sông Cầu

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