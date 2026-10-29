Từ ngày 19/10 đến 22/10/2026, hai phụ nữ ở Hà Nội lần lượt phát hiện tài khoản có thêm 400 triệu đồng và 450 triệu đồng từ người lạ. Cả hai không rút, không tự chuyển trả mà đến công an trình báo. Đây cũng là cách xử lý được cơ quan chức năng khuyến cáo, vừa trả đúng chủ, vừa tránh bẫy lừa đảo và trách nhiệm pháp lý.

Ngày 21/10/2026, Công an xã Kiều Phú (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo của chị Vương Thị Thanh Xuân (SN 1973) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 400 triệu đồng. Xác minh cho thấy chị H. sơ suất khi thao tác chuyển tiền nhanh vào chiều 19/10 nên chuyển nhầm sang tài khoản của chị Xuân. Lúc 9h50 ngày 22/10, chị Xuân trao trả toàn bộ số tiền cho chị H. tại trụ sở Công an xã Kiều Phú. Cùng thời điểm, Công an xã Đình Cương hỗ trợ chị Vân hoàn trả 450 triệu đồng mà bà A. chuyển nhầm do sơ suất khi giao dịch.

Đầu tháng 10/2026, một tài khoản MBBank nhận 400 triệu đồng với nội dung “Thanh toán tiền mua hàng”. Người nhận không biết người chuyển là ai nên đến Công an xã Long Cốc trình báo. Nguyên nhân là người chuyển nhập nhầm một chữ số tài khoản và không kiểm tra kỹ tên người nhận. Ngày 02/10/2026, toàn bộ 400 triệu đồng được trả lại cho người chuyển.

Công an xã Long Cốc hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền lớn do chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ở Ninh Bình, chị Phạm Thị Ánh (29 tuổi, xã Minh Thái) phát hiện tài khoản có thêm 499.999.999 đồng. Người chuyển là chị Trần Minh Thủy (34 tuổi, Hà Nội), bấm nhầm số tài khoản khi giao dịch. Ngày 06/10, tại trụ sở Công an xã Minh Thái, chị Ánh đã hoàn trả đủ số tiền.

Bộ Công an, hướng dẫn quy trình xử lý an toàn và đúng pháp luật cho trường hợp chuyển nhầm tiền như sau:

Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng quy định pháp luật, người dân cần tuân thủ các bước sau:

Đối với người chuyển nhầm tiền: Lưu trữ bằng chứng giao dịch (ảnh màn hình, mã tra soát) và thông báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu lệnh tra soát. Tuyệt đối không tự ý liên hệ đe dọa người nhận hoặc thực hiện theo yêu cầu chuyển phí của người lạ trên mạng. Nếu người nhận không hợp tác, hãy trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm: Tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác để sử dụng. Hành vi cố tình chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội chiếm giữ trái phép tài sản" (Điều 176 Bộ luật Hình sự) với hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù. Người dân cần thông báo cho ngân hàng và chỉ thực hiện hoàn trả thông qua hệ thống chính thống hoặc có sự chứng kiến của cơ quan nhà nước như lực lượng Công an.

Ảnh minh họa: Khả Văn

Nhận tiền lạ, cần làm gì?

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, người nhận nên làm theo thứ tự sau:

- Kiểm tra số dư trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng, không tin tin nhắn báo có.

- Tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác để sử dụng.

- Không vội chuyển trả vào bất kỳ tài khoản nào theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ nguồn gốc khoản tiền và danh tính chủ tài khoản.

- Liên hệ ngay ngân hàng hoặc trình báo công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, lập biên bản và hoàn trả đúng chủ sở hữu