Tài khoản ACB phát sinh giao dịch 1,64 tỷ đồng: Công an lập tức mời cô gái sinh năm 2004 lên làm việc

Linh San |

Công an phường nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Ngân hàng ACB xác minh và hỗ trợ trao trả 1,64 tỉ đồng cho người dân do chuyển khoản nhầm.

Chị B.T.T.H. hoàn tất thủ tục trao trả 1,64 tỉ đồng cho anh Phạm Công Bình

Vừa qua, Công an phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trình báo của anh Phạm Công Bình (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về việc chuyển nhầm số tiền hơn 1,6 tỷ đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng ACB để xác minh giao dịch và xác định chủ tài khoản nhận tiền. Kết quả cho thấy, tài khoản nhận số tiền trên thuộc về chị B.T.T.H. (sinh năm 2004, trú tại phường Quỳnh Mai, hiện đang làm việc tại tỉnh Bắc Ninh).

Trước diễn biến bất thường của giao dịch có giá trị lớn, cơ quan công an đã mời chị H. lên làm việc để làm rõ sự việc. Tại đây, sau khi được giải thích, tuyên truyền về quy định pháp luật liên quan đến việc nhận tiền chuyển nhầm, chị H. đã hợp tác và đồng ý hoàn trả số tiền.

Dưới sự chứng kiến của Công an phường Quỳnh Mai và đại diện Ngân hàng ACB, chị H. đã hoàn tất thủ tục trao trả lại toàn bộ 1,64 tỷ đồng cho anh Bình.

Nhận lại số tiền, anh Bình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an, ngân hàng cũng như cá nhân chị H. đã hỗ trợ kịp thời, giúp giải quyết sự việc nhanh chóng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý kịp thời các giao dịch chuyển nhầm, đồng thời cũng là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện chuyển khoản để tránh những rủi ro không đáng có.

Theo Công an tỉnh Nghệ An

