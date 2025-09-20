Tái hiện VinFast VF 9 mui trần phục vụ lễ diễu binh, ‘nghệ nhân’ Việt chia sẻ: ‘Làm vì muốn hoà chung không khí tự hào ngày Quốc khánh’

Chiếc VinFast VF 9 mui trần phục vụ lễ diễu binh, diễu hành Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc khánh 2/9 được chế tác đặc biệt với rất nhiều điểm khác biệt so với mẫu xe nguyên bản. Toàn bộ quá trình sản xuất do đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao của VinFast đảm nhiệm, phối hợp nhiều bộ phận và tiêu tốn hơn 3.100 giờ làm việc để hoàn thiện 6 chiếc xe theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Những chiếc VinFast VF 9 mui trần trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FaceBook

Lấy cảm hứng từ phiên bản mui trần đặc biệt trên, anh Trần Linh đã tái hiện lại bằng mô hình chiếc xe VinFast VF 9 đặc biệt này. Anh cho biết: “Cảm giác về chiếc xe này khá thú vị và muốn hoà chung không khí tự hào ngày Quốc khánh Việt Nam! Mình muốn biến mô hình chiếc VF 9 mui trần thành một kỷ niệm đẹp cho ngày đó. Trước đó, mình cũng đã làm mô hình xe cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được khá nhiều người yêu thích.”.

Mô hình xe VinFast VF 9 mui trần được làm rất tỉ mỉ. Ảnh: Trần Linh

Anh cho biết ban đầu bản thân định làm chiếc xe từ đợt lễ diễu binh, diễu hành 30/4 nhưng không kịp. Phải đến tháng 7/2025 anh mới có bắt tay vào làm mô hình xe.

“Mình lấy mô hình VinFast VF 9 bình thường mà hãng bán để làm nguyên mẫu. Sau đó cắt phần mui xe. Kế đến, mình tiến hành vẽ 3D và thay đổi mặt ca-lăng. Nắp cốp sau, capo trước được sơn lại theo màu xanh quân đội. Nội thất cũng được sơn màu đỏ giống với nguyên mẫu ngoài đời thực. Phần cờ gắn trên xe được đặt làm và nhờ vận chuyển hoả tốc tới”, anh Linh chia sẻ về các bước hoàn thiện mô hình chiếc VF 9 mui trần phục vụ diễu binh.

Thời gian hoàn thiện mô hình mất khoảng 1 tháng. Ảnh: Linh Trần

Anh Linh cũng rất tỉ mỉ khi gắn biển số T80 - 001.80 cho mô hình của mình. Theo nguyên mẫu, chiếc VF 9 mui trần biển số T80 - 001.80 là xe dẫn dầu Khối Công an Nhân dân tiến trong buổi Lễ diễu binh diễu hành 2/9. Được biết, đứng trên chiếc xe này là Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ công an.

Thiếu tướng Lê Văn Sao trên nguyên mẫu VF 9 biển số T80 - 001.80. Ảnh: Facebook

“Vì đây là sản phẩm đầu nên có hơi sai một chút, nhưng chắc chắn chiếc xe mô hình sau sẽ đẹp và nét hơn, có cả người lẫn cờ Việt Nam nữa để sinh động hơn”, chủ nhân mô hình chia sẻ.

Chưa dừng ở đó, anh Trần Linh cũng chia sẻ sẽ làm thêm nhiều mô hình xe hiếm và độc lạ khác tại Việt Nam.

Một số hình ảnh khác về mô hình xe: