Tác giả "Say một đời vì em" nói rõ lý do kiện Nguyên Vũ

Hương My Bông.

Thời gian qua, ồn ào về quyền sử dụng ca khúc "Say một đời vì em" giữa tác giả Hương My Bông và ca sĩ Nguyên Vũ thu hút sự quan tâm của dư luận. Cuối năm 2025, chia sẻ trên Vietnamnet, Hương My Bông cho biết cô đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ liên quan đến bản quyền sử dụng ca khúc.

Về phía Nguyên Vũ, nam ca sĩ từng đăng tải một status dài trên mạng xã hội liên quan đến việc sử dụng ca khúc và những trao đổi tin nhắn với Hương My Bông. Trước thông tin nữ tác giả sẽ khởi kiện, Nguyên Vũ chỉ bày tỏ sự bất ngờ.

Tối 15/2/2026, trên kênh TikTok, Hương My Bông – tác giả ca khúc "Say một đời vì em" – livestream để một lần nữa khẳng định cô chưa từng ủy quyền độc quyền hay ký kết hợp đồng chuyển nhượng bản quyền với Nguyên Vũ.

Hương My Bông Khẳng định quyền tác giả ca khúc

Buổi phát trực tiếp diễn ra sau nhiều lần lỡ hẹn, nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền tác giả và những thông tin xoay quanh tranh chấp giữa cô và nam ca sĩ.

Trong livestream, Hương My Bông cho biết cô là người viết lời và giai điệu ca khúc còn Ken Quách phối khí và sản xuất bản ghi. Ca khúc được đăng lần đầu trên kênh của Ken Quách ngày 8/8/2025 và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo nữ tác giả, dù nhiều ca sĩ muốn cover nhưng thời điểm đó cô đều từ chối. Sau đó, Nguyên Vũ liên hệ thông qua Ken Quách, bày tỏ mong muốn thể hiện ca khúc.

Ngày 11/9/2025, Hương My Bông và Nguyên Vũ có cuộc trao đổi đầu tiên. Sau lần thuyết phục thứ hai, cô đồng ý để nam ca sĩ thực hiện một MV duy nhất, đăng trên kênh YouTube cá nhân trong thời hạn một năm.

Theo lời Hương My Bông, trước ngày đăng, Nguyên Vũ đề nghị cô viết dòng xác nhận đồng ý phát hành MV và gửi bản ký âm. Cô cho biết sau đó mới hiểu rằng việc phát hành trên YouTube không bắt buộc các thủ tục như vậy. Và đặt ra thắc mắc lý do nam ca sĩ yêu cầu cô việc này.

Ngày 25/9/2025, Nguyên Vũ gửi link MV cho cô. Sau đó, Hương My Bông đọc được thông tin trên truyền thông cho rằng nam ca sĩ đã mua bản quyền ca khúc. Nữ tác giả khẳng định không có việc bán bản quyền và cho biết khi cô nhắn hỏi, Nguyên Vũ trả lời rằng bản quyền vẫn thuộc về cô, còn thông tin trên truyền thông là do các bên tự viết.

Sau đó, nam ca sĩ đề nghị ký hợp đồng độc quyền nhưng Hương My Bông từ chối. Cô đồng thời ủy quyền tác phẩm cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) quản lý và bảo vệ quyền tác giả.

Trong phiên livestream, Hương My Bông cũng chia sẻ hành trình chứng minh quyền tác giả với các bản nháp, bản ký âm và câu chuyện sáng tác riêng tư.

Theo nữ tác giả "Say một đời vì em" việc khởi kiện nhằm đòi lại sự công bằng, không phải để gây chú ý hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

Lý do Hương My Bông quyết định kiện

Hương My Bông cho biết ban đầu cô không có ý định khởi kiện. Tuy nhiên, gần đây Nguyên Vũ đăng tải bài viết trên trang cá nhân với những thông tin mà theo nữ tác giả là chưa chính xác, ảnh hưởng đến danh dự và khiến cô chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

"Nếu tôi không có một cuộc sống ổn định và đến với nghệ thuật chỉ bằng đam mê, có lẽ sự nghiệp của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi buộc phải lên tiếng và sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng để bảo vệ danh dự của mình và sự bình yên cho gia đình", Hương My Bông nói.

Liên quan đến ca khúc, nữ tác giả cho biết thêm, trong quá trình rà soát hồ sơ pháp lý cùng luật sư, cô phát hiện ca khúc từng phát sinh khiếu nại bản quyền (claim) trên một hệ thống quản lý nội dung số, ảnh hưởng đến việc khai thác tác phẩm trên các nền tảng khác.

Ngày 25/12/2025, VCPMC có văn bản đề nghị xử lý vụ việc. Một ngày sau, khiếu nại liên quan đến bản quyền ca khúc được cho là đã được gỡ bỏ theo đề nghị này.

Hương My Bông cho biết cô thực hiện livestream nhằm bảo vệ danh dự, làm rõ sự việc và phản hồi những áp lực từ dư luận thời gian qua. Theo nữ tác giả, việc khởi kiện nhằm đòi lại sự công bằng, không phải để gây chú ý hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

Sau vụ việc, cô dự định đóng các tài khoản mạng xã hội, trở về cuộc sống bình thường và chỉ duy trì kết nối với khán giả qua kênh YouTube Hương My Bông Music. Sau "Say một đời vì em", Hương My Bông cũng đã giới thiệu ca khúc mới mang tên "Hoa lệ", nhận được phản hồi tích cực từ công chúng.

Hiện phía Nguyên Vũ chưa có phản hồi thêm sau những chia sẻ mới nhất từ Hương My Bông.