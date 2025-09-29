Ca sĩ Nguyên Vũ ra MV "Say một đời vì em"

"Say một đời vì em" ban đầu được ca sĩ AI thể hiện và gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Tiktok. Ca khúc được chắp bút và viết lời thêm bởi Ken Quách – HƯƠNGMYBÔNG với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạn.

Nguyên Vũ đã mạnh dạn mua lại bản quyền, đưa ca khúc trở thành sản phẩm chính thức dưới tên mình. Chia sẻ về điều này, anh khẳng định: " Công nghệ có thể tạo ra giai điệu nhưng chỉ con người mới truyền tải được linh hồn của âm nhạc ".

Đặc biệt trong MV lần này, Nguyên Vũ không chỉ là người thể hiện ca khúc mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn, trực tiếp chỉ đạo và tham gia diễn xuất cùng hai diễn viên Thiên Ngọc và An Duy.

Hình ảnh trong MV của Nguyên Vũ.

Ngay khi ra mắt, MV "Say một đời vì em" của Nguyên Vũ đã nhận được hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả chia sẻ cảm giác nổi da gà khi lắng nghe Nguyên Vũ hát.

" Nghe mà nổi da gà cục cục luôn, chắc chắn đoạn rap là ăn đứt AI rồi đó"; "Đợi mãi cuối cùng cũng có bản ca sĩ hát, mê quá"; "Cái chúng ta cần chính là thế này" … là một số bình luận của người hâm mộ.

Với "Say một đời vì em", Nguyên Vũ không chỉ khẳng định sự nghiêm túc trong âm nhạc mà còn cho thấy sự trẻ trung, phong độ và đam mê không hề phai nhạt sau nhiều năm cống hiến.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần cầu tiến, luôn tìm tòi sáng tạo và dám thử thách của anh trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.