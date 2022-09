Tác giả nước ngoài gợi ý 7 điểm đến thú vị ít người biết để bạn khám phá ở Việt Nam

Nếu bạn cảm thấy đã quá quen thuộc với những địa danh như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, đồi cát Mũi Né hay đảo ngọc Phú Quốc thì hãy bỏ túi 7 điểm đến dưới đây theo gợi ý của một cây viết trên chuyên trang du lịch Rough Guides nhé. Có thể chúng sẽ đem đến cho bạn một cảm hứng du lịch rất mới mẻ và khác biệt đấy.

01. Đi tới Vịnh Bái Tử Long

Bái Tử Long là một vịnh biển của Quảng Ninh - Việt Nam, ở phía Đông Bắc của Vịnh Hạ Long, gồm hàng trăm đảo lớn nhỏ, nằm trong vịnh Bắc Bộ, thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Tuy không nổi tiếng bằng Vịnh Hạ Long nhưng cảnh sắc ở đây cũng không hề kém cạnh. Nếu bạn yêu thích sự tĩnh lặng thì có thể ghé thăm địa điểm này vì Vịnh Bái Tử Long khá ít du khách lui tới.

Bai Tu Long Bay © Xavier Hoenner / Shutterstock

Bạn có thể đặt tour ở các công ty du lịch, hoặc nếu tự đi, bạn có thể thuyền hoặc tàu cao tốc từ cảng Cái Rồng tới đảo Quan Lạn. Trên hòn đảo này không có nhiều khách sạn và tiếng Anh của người dân địa phương cũng khá hạn chế, nhưng đó cũng là một phần tuyệt vời của chuyến đi, khi bạn có cơ hội tận hưởng những bãi tắm hoang sơ và vắng vẻ dọc bờ biển phía Đông và khám phá những con đường tuyệt đẹp và rất ít xe cộ qua lại của nơi đây. Bạn sẽ có cảm giác là nơi này hầu như không thay đổi trong vài thập kỷ.

02. Thưởng thức thực phẩm "từ trang trại đến bàn ăn" ở thung lũng Bồng Lai

Có thể bạn đã đến Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng các gai vị giác sẽ cảm ơn bạn nếu bạn dừng chân ở địa điểm gần đó - thung lũng Bồng Lai (thuộc xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng dân cư ở đây, và ngày càng có nhiều người dân địa phương mở rộng cửa và đón chào du khách ghé thăm ngôi nhà của họ.

Các nhà hàng sử dụng sản vật được nuôi trồng ngay tại chỗ sẽ giúp bạn được nếm thử những hương vị chân thật và tuyệt vời của các món đặc sản địa phương. Bạn có thể ghé qua nhà hàng Mối Mối để nếm món thịt lợn được nấu trong các ống tre, hay nhà hàng The Duck Stop để ăn các món vịt, hoặc Pub With Cold Beer để nhâm nhi một cốc bia mát lạnh và nằm thư giãn trên võng.

03. Thăm các làng dân tộc thiểu số quanh Kon Tum

Các cao nguyên miền Trung trù phú cũng là một điểm nhấn tuyệt vời đối với nhiều khách du lịch khi tới Việt Nam, trong đó, thành phố Kon Tum với phong cảnh tuyệt đẹp nằm bên bờ sông là nơi bạn nhất định phải ghé qua.

Ngoc Linh mountain, Kon Tum © Bokor Photos / Shutterstock

Tuy nhiên, bên cạnh đó, khoảng 650 ngôi làng của người dân tộc thiểu số xung quanh thành phố Kon Tum cũng là các địa điểm rất tuyệt vời rất đáng khám phá và bạn sẽ khó mà bắt gặp du khách nước ngoài nào khác ở đây. Bạn có thể ngủ lại qua đêm trong nhà Rông - ngôi nhà dành cho các sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương.

04. Đi tới Hà Giang

Là nơi sinh sống của nhiều tộc người thiểu số như người Hmong, Dao và Giáy..., khu vực miền núi phía Bắc là điểm đến của nhiều tín đồ ưa dịch chuyển, khám phá và tìm hiểu những nét đặc sắc về văn hóa của nơi đây. Những con đường trên núi lộng gió, những địa hình xanh tươi ngút ngàn, những phong cảnh hùng vĩ và tráng lệ, đặc biệt là Công viên địa chất Cao nguyên Đá Đồng Văn sẽ là các trải nghiệm khó quên của bạn.

05. Đi xe đạp khám phá Đảo An Bình, Vĩnh Long

Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống trên đảo, bạn hãy đi tới đảo An Bình ở tỉnh Vĩnh Long, thuộc vùng châu thổ sông Cửu Long. Khung cảnh sông nước của nơi đây với những con kênh chằng chịt cắt ngang bởi những con đường đất nhỏ hẹp rất thích hợp để bạn khám phá bằng xe đạp. Tất cả các con đường ở đây đều có rất nhiều dừa, cọ, xung quanh là những vườn cây ăn quả trĩu trịt. Bạn cũng có thể nghỉ qua đêm tại các homestay địa phương và chắc chắn là chuyến đi sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị và mới mẻ.

06. Uống bia hơi ở một góc khác của Hà Nội

Nói đến các địa điểm uống bia hơi nổi tiếng của Hà Nội là người ta sẽ nghĩ đến phố Lương Ngọc Quyến và Tạ Hiện với khung cảnh đông đúc thường thấy, với vô số các vị khách cả nước ngoài và Việt Nam ngồi trên những chiếc ghế nhựa, nhâm nhi bia với một ít đồ nhắm.

Nhưng để thưởng thức hương vị bia hơi thứ thiệt và cách xa sự ồn ào, náo nhiệt, bạn hãy đi xa hơn về phía Tây, tới góc giữa phố Bát Đàn và Đường Thành nhé.

07. Trải nghiệm sự thân thiện của Mai Châu

Các homestay ở Mai Châu. (Nguồn: Carl Dupont / Shutterstock)

Do cách Hà Nội khá xa (khoảng 135 km về phía Tây Nam), thung lũng Mai Châu - Hòa Bình thường ít được du khách nước ngoài ghé thăm. Nơi đây đúng là một thế giới khác biệt so với sự đông đúc và ồn ào của chốn đô thị với vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng, sẽ cho bạn "sống chậm" nhưng từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng xứng đáng. Dân cư chủ yếu của thung lũng này đều là người dân tộc Thái trắng. Nhiều người trong số họ đã mở các homestay nhà sàn. Bạn có thể chọn một trong số đó làm nơi dừng chân và thưởng thức các món đặc sản thơm ngon do chủ nhà trổ tài.