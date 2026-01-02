Tác giả hit "Nước hoa" đình đám kể chuyện đi chào bán ca khúc: "Tôi chờ như chờ xổ số, không ai trả lời"

Trong đêm Gala trao giải Thách Thức Giới Hạn 2025 vừa qua, producer Melyd K (tên thật là Lê Đình Khang) và ca sĩ Thanh Thanh chính thức đăng quang quán quân chương trình mùa hai.

Producer Melyd K vốn là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và được ca sĩ Hoàng Tôn “cầm tay chỉ việc” khi mới vào nghề. Anh chàng từng có thời gian làm leader (người đứng đầu) trong nhóm sáng tác ở công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong (năm 2021) trước khi mở phòng thu riêng tại Thủ Dầu Một, TPHCM.

Nhân dịp này, nam nghệ sĩ trẻ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện về con đường làm nghề của mình.

Melyd K là quán quân Thách thức giới hạn 2025 cùng ca sĩ Thanh Thanh.

- Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh nhưng lại làm nghệ thuật. Vậy khi chuyển hướng sang nghệ thuật, bạn đã bao giờ băn khoăn về sự lựa chọn của mình là đúng hay sai?

Có chứ, bởi vì đôi khi mình cũng gặp khó khăn. Không phải mình viết 1 bài là được ca sĩ ưng liền. Họ chọn bài đó rồi nhưng lại muốn sửa hết nên có lúc làm mình nghi ngờ bản thân. Tôi từng bế tắc rất nhiều. Tôi là người sống cảm xúc nữa nhưng cuối cùng thì mình vẫn phải làm. Vì nếu mình bỏ âm nhạc đi làm văn phòng thì công việc đó không phù hợp với mình nên lại cố gắng.

- Thời gian đầu, khi mang sáng tác đi “chào hàng” mời ca sĩ hát, bạn có gặp khó khăn không?

Rất khó. Tôi chỉ biết gửi e-mail hàng loạt và chờ như chờ xổ số, không ai trả lời. Thật sự là chờ đợi vậy mệt lắm.

Sản phẩm đầu tiên của tôi được các ca sĩ hát là bài “Ý chí Việt Nam”. Tôi viết xong, anh Hoàng Tôn chơi piano và hát cho tôi. Sau đó, anh Tôn nói tôi nhờ người khác hát nhưng không ai nhận.

Anh Tôn tạo group gồm mười mấy nghệ sĩ đang hot hiện nay. Hôm đó mọi người tới thu âm bài hát cho tôi. Bài hát được đứng top 1 trên Nhạc của tui, được mấy triệu view. Tới bây giờ, mọi người vẫn hát. Hiện tại, tôi vẫn được nhận tác quyền từ ca khúc này.

Hiện tại tôi đã nhận được đơn đặt hàng viết bài từ các anh chị nghệ sĩ, chứ không phải mang bài hát đi chào như trước nữa. Đa số là các anh chị ca sĩ giới thiệu cho nhau.

Anh chàng theo học nghề từ ca sĩ Hoàng Tôn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

- Việc thừa nhận ảnh hưởng nhiều từ ca sĩ Hoàng Tôn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong rất dễ làm người khác hoài nghi về năng lực của bạn khi mà âm nhạc rất cần dấu ấn riêng?

Tôi ảnh hưởng về cách làm nhạc còn trong sáng tác thì các anh chị trong nghề đều bảo, chỉ cần nghe là biết nhạc của tôi. Các sáng tác của tôi có thể kể đến “Ý chí Việt Nam”, “Vài năm ánh sáng”… Trong đó “Bài Ý chí Việt Nam” là bài được cả nước dùng, bản gốc có sự tham gia góp giọng của 11 ca sĩ như anh Hoàng Tôn, Bảo Kun, Đạt G, Trịnh Đình Quang...

Bài “Nước hoa” được hát trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là tôi đồng sáng tác với anh Hoàng Tôn do anh K Trần, Kiên Ứng, Soo Bin, Cường Seven hát.

- Hợp tác với nhiều ca sĩ có tên tuổi trong khi bạn là người mới trong nghề thì quá trình làm việc, bạn có được tôn trọng không, có bị áp lực không?

Các anh chị làm việc với tôi rất dễ thương. Không ai làm khó tôi, mọi người cũng nghe đóng góp của tôi. Tôi từng thu âm cho EP của Pháp Kiều, Hiền Hồ, Quân IP… Khi làm thì tôi tiếp cận được âm nhạc của họ và học hỏi.

- Bạn có một số sáng tác khá nổi tiếng như vậy thì bài hát của bạn bán giá bao nhiêu? Bạn có đặt nặng yếu tố kinh tế không?

Lúc đầu 1 bài chỉ tầm 3,4,5 triệu nhưng giờ là hai con số, gấp vài chục lần. Khi làm việc, tôi ưu tiên về chất lượng trước, yếu tố kinh tế, tôi để sau. Nếu mình lấy tiền nhiều mà chất lượng không tốt thì bài hát không viral được. Trong khi bài hát viral mới quan trọng. Và khi bài hát viral thì mình sẽ kiếm được số tiền nhiều hơn rất nhiều so với ban đầu đặt ra.

Hơn nữa, tôi chỉ cần đủ ăn đủ mặc, không cần dư, chỉ cần không bị thiếu là được. Nói chung tác quyền hỗ trợ tôi khá nhiều trong vấn đề kinh tế, tôi có nguồn thu nhập thụ động từ đó nên cũng ổn.

- Cảm ơn bạn đã chia sẻ!