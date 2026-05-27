Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' tiết lộ sở hữu 15.000 căn nhà, cảnh báo người giữ tiền mặt có thể phải trả giá đắt

Trong một số phát sóng của “The Rich Dad Radio Show” từ năm 2023, Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, cha nghèo” từng bày tỏ sự lo ngại về độ bền vững của hệ thống tài chính Mỹ. Khi đó, ông cho rằng nợ công, lạm phát và chi phí vay nợ tăng cao đang khiến việc giữ tiền mặt trở nên rủi ro hơn, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư nên tìm đến các tài sản hữu hình như vàng, bạc và bất động sản.

Ở thời điểm Kiyosaki đưa ra nhận định, nợ công của Mỹ được ông nhắc tới ở mức khoảng 33,8 nghìn tỷ USD tính đến ngày 24/11/2023. Nhưng nếu nhìn từ hiện tại, con số này đã không còn dừng ở đó. Dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy đến ngày 20/5/2026, nợ công của Mỹ tiến sát 39,05 nghìn tỷ USD.

Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô nợ, mà là chi phí để duy trì khối nợ đó. Theo Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ, tính đến ngày 30/9/2025, tổng nợ liên bang đạt 37,6 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 2,2 nghìn tỷ USD so với năm tài khóa 2024. Riêng chi phí lãi vay trong năm tài khóa 2025 đã tăng lên 1,2 nghìn tỷ USD. Nếu chỉ tính lãi trên phần nợ do công chúng nắm giữ, con số này gần như tăng gấp đôi trong 3 năm, từ khoảng 500 tỷ USD năm tài khóa 2022 lên khoảng 1.000 tỷ USD năm tài khóa 2025.

Trong chương trình năm đó, khách mời Jim Clark, CEO của sàn giao dịch RME, thậm chí cho rằng nếu tính cả các nghĩa vụ tài chính rộng hơn, con số thực tế có thể lên tới 200 nghìn tỷ USD.

Trước bối cảnh đó, Kiyosaki nhiều lần khuyến nghị nhà đầu tư nên nắm giữ các tài sản mà ông gọi là “tài sản thật” như vàng, bạc và bất động sản. Theo lập luận của tác giả Cha giàu, cha nghèo, tiền pháp định có thể bị mất giá theo thời gian, trong khi tài sản hữu hình có nguồn cung giới hạn hơn và có khả năng tạo dòng tiền hoặc tăng giá trong dài hạn.

Một trong những tuyên bố gây chú ý nhất của Kiyosaki là việc ông cho biết mình sở hữu khoảng 15.000 căn nhà. Ông thường dùng câu chuyện này để minh họa cho triết lý đầu tư bằng nợ: Vay tiền để mua tài sản, dùng dòng tiền từ tài sản đó để trả chi phí vay, sau đó tiếp tục mở rộng danh mục.

Yahoo Finance từng dẫn lại phát biểu của Kiyosaki rằng ông sở hữu 15.000 căn nhà, trong khi một bài khác của Yahoo Finance năm 2026 cho biết ông tiếp tục nhắc lại con số này trong một cuộc phỏng vấn về chiến lược đầu tư bất động sản.

Cách tiếp cận của Kiyosaki đi ngược với tư duy tích lũy truyền thống. Thay vì xem nợ là điều cần tránh tuyệt đối, ông coi nợ là công cụ nếu khoản vay được dùng để mua tài sản tạo dòng tiền. Với bất động sản cho thuê, dòng tiền từ người thuê nhà có thể giúp trả lãi vay, trả nợ gốc và tạo lợi nhuận. Trong môi trường lạm phát, tài sản vật chất cũng có thể tăng giá theo thời gian, trong khi giá trị thực của khoản nợ cố định có xu hướng giảm tương đối.

Dữ liệu dài hạn phần nào cho thấy vì sao bất động sản thường được xem là kênh chống lạm phát. Theo FRED thuộc Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, chỉ số CPI không điều chỉnh mùa vụ của Mỹ tăng từ 30,4 điểm vào tháng 1/1963 lên 333,02 điểm vào tháng 4/2026, tương đương mức tăng gần 996%. Trong cùng giai đoạn, giá bán trung vị nhà ở tại Mỹ tăng từ 17.800 USD trong quý I/1963 lên 403.200 USD trong quý I/2026, tức tăng hơn 2.165%.

Giá thuê nhà cũng tăng mạnh. Chỉ số CPI cho tiền thuê nhà ở chính tại Mỹ tăng từ khoảng 40 điểm vào tháng 1/1963 lên 445,029 điểm vào tháng 4/2026, tương đương mức tăng hơn 1.012%. Điều này cho thấy bất động sản không chỉ tăng theo giá tài sản, mà còn có khả năng tạo ra dòng thu nhập tăng dần qua thời gian nếu được khai thác cho thuê.

Tuy vậy, chiến lược của Kiyosaki không phải công thức dành cho tất cả mọi người. Việc dùng đòn bẩy nợ để mua bất động sản có thể đem lại lợi nhuận lớn trong môi trường thuận lợi, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu lãi suất tăng, giá thuê giảm, tỷ lệ trống cao hoặc thị trường nhà đất đảo chiều. Với nhà đầu tư cá nhân, rào cản vốn, khả năng vay, quản lý dòng tiền và hiểu biết pháp lý đều là những yếu tố không thể xem nhẹ.

Vì thế, thay vì bắt chước việc mua nhà bằng nợ như Kiyosaki, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tiếp cận bất động sản thông qua các quỹ đầu tư bất động sản hoặc chứng chỉ quỹ liên quan đến bất động sản. Cách này giúp họ có cơ hội hưởng lợi từ dòng tiền cho thuê và sự tăng giá của tài sản mà không phải trực tiếp sở hữu, vận hành hay đi vay để mua nhà.

Về bản chất, thông điệp lớn nhất của Kiyosaki không nằm ở con số 15.000 căn nhà, mà ở quan điểm: Trong một thế giới nợ công tăng nhanh, chi phí lãi vay ngày càng lớn và đồng tiền mất giá theo thời gian, nhà đầu tư cần hiểu rõ mình đang nắm giữ loại tài sản nào. Với ông, vàng, bạc và bất động sản là những kênh trú ẩn. Nhưng với phần đông nhà đầu tư, câu hỏi quan trọng hơn vẫn là: Tài sản đó có phù hợp với năng lực tài chính, khẩu vị rủi ro và dòng tiền của chính mình hay không.