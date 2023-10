Tắc đường lại buồn đi vệ sinh, người đàn ông nhảy từ cầu vượt xuống

Ở Trung Quốc, trong thời gian 8 ngày nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh, lưu lượng giao thông tăng mạnh, không ít đoạn đường bị ùn tắc nhiều giờ đồng hồ. Bị chôn chân trên đường, có người xuống xe đi dạo cho thư giãn gân cốt, có người lập hội chơi bài vì quá buồn chán, hoặc tắt máy, mang cả thú cưng ra ngoài xe để hít thở khí trời. Nhiều người buộc phải xuống xe chỉ vì nhu cầu đi vệ sinh quá cấp bách.

Cách đây vài ngày, tình trạng tắc nghẽn diễn ra suốt nhiều giờ trên đường cao tốc Đại Cương ở quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Vì phải chờ quá lâu, một người đàn ông buồn đi vệ sinh đến mức không nhịn nổi, quyết định chạy ra ngoài khu vực đai phân cách đường bộ với ý định tìm chỗ vắng để giải quyết nhu cầu.

Nào ngờ, do trời quá tối, người đàn ông nhầm lan can cầu vượt cao tốc là đai phân cách đường bộ. Kết quả, sau khi bật nhảy qua lan can cầu vượt, anh rơi thẳng xuống nền đường phía dưới. Các nhân chứng tiết lộ, người đàn ông được đưa đến bệnh viện ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Hiện tình trạng của nạn nhân đã ổn định, anh may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, bên cạnh sự thông cảm, ái ngại cho tài xế xui xẻo trên, nhiều người nhắc nhau khi di chuyển đường dài hoặc đi lại trong ngày lễ nên mang theo vài chai, bình rỗng để giải quyết nhu cầu vệ sinh trong tình huống quá cấp bách.