Các nhà quan sát Hàn Quốc đang theo dõi sát sao sự phát triển của công nghệ không người lái trên chiến trường, lần này họ đặc biệt chú ý đến UAV dạng cánh bay mới của Nga Knyaz Veschiy Oleg (KVO). Tờ Daily Defense nhận xét: "Việc tiến hành tác chiến điện tử chống lại nó là vô ích".