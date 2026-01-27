HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tác chiến điện tử là vô dụng với máy bay không người lái Knyaz Veschiy Oleg

Bạch Dương |

Knyaz Veschiy Oleg là một dòng máy bay không người lái trinh sát rất đặc biệt.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 1.

Các nhà quan sát Hàn Quốc đang theo dõi sát sao sự phát triển của công nghệ không người lái trên chiến trường, lần này họ đặc biệt chú ý đến UAV dạng cánh bay mới của Nga Knyaz Veschiy Oleg (KVO). Tờ Daily Defense nhận xét: "Việc tiến hành tác chiến điện tử chống lại nó là vô ích".

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 2.

Chiếc UAV mới này được phát triển bởi Trung tâm Khoa học và Sản xuất Ushkuynik - một tổ chức nổi tiếng chủ yếu nhờ máy bay không người lái FPV Prince Vandal Novgorodsky, chiếc UAV sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng hệ thống điều khiển bằng sợi quang trên chiến tuyến.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 3.

Máy bay không người lái KVO có tầm bay hơn 50 km và thời gian hoạt động khoảng 3,5 giờ (theo một số nguồn khác là 2 - 2,5 giờ). Nó được trang bị hệ thống quang điện tử ổn định bằng con quay hồi chuyển với kênh hồng ngoại.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 4.

Thuật toán nhảy tần thích ứng được sử dụng cho liên lạc, giúp nó có khả năng chống nhiễu cao. Phương tiện này được triển khai bằng máy phóng và hạ cánh bằng dù.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 5.

Như đã nêu trong ấn phẩm, chức năng chính của KVO là hoạt động như một trạm chuyển tiếp, tương tác với các máy bay cảm tử FPV. Điều này cho phép hình thành một mạng lưới trinh sát và tấn công mới dựa trên UAV.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 6.

KVO đóng vai trò như một "sở chỉ huy trên không", thực hiện trinh sát với hệ thống quang học mạnh mẽ, hoạt động như một trạm chuyển tiếp giữa người điều khiển mặt đất và máy bay không người lái tấn công FPV.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 7.

Nhờ độ cao bay lớn của nó, phương tiện này sẽ ghi lại kết quả hoạt động của UAV cảm tử, từ đó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về trận chiến.

Tác chiến điện tử vô dụng với UAV Knyaz Veschiy Oleg trong chiến tranh hiện đại - Ảnh 8.

"Bài báo kết luận: "Điều này tạo ra một hệ sinh thái tác chiến phối hợp hiệu quả cao gồm các máy bay không người lái, trải dài từ trinh sát đến tấn công".

