Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi thay ảnh màu đen tiễn biệt Tạ Hiền: Hôn nhân mong manh như tờ giấy, gia đình bền chặt tựa cội cây

Hai chiếc ảnh đại diện màu đen lặng lẽ xuất hiện trên trang cá nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi trong đêm Tạ Hiền qua đời, không một lời nào kèm theo, nhưng lại làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về ý nghĩa thật sự của hôn nhân.

Tối 20/7, ngay sau khi Tạ Đình Phong cùng em gái Tạ Đình Đình đăng cáo phó xác nhận tài tử gạo cội Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89, cư dân mạng phát hiện một chi tiết lặng lẽ nhưng khiến ai nấy đều chững lại: Cả tài khoản của Tạ Đình Phong lẫn Trương Bá Chi đều đồng loạt đổi ảnh đại diện sang màu đen.

Không một dòng trạng thái, không một lời chia buồn công khai, chỉ có hai ô vuông đen thay lời tiễn biệt.

Một cư dân mạng chụp lại khoảnh khắc ấy kèm lời cảm thán: "Người ta vẫn bảo kết hôn chẳng có gì quan trọng, chỉ là một tờ giấy. Vậy thì cứ nhìn đi, có quan trọng hay không.

Đó là giá trị của hai chữ vợ chồng, chính thức và duy nhất.

Chỉ biết rằng họ đã từng yêu nhau một trận rực rỡ, trọn tình trọn nghĩa. Với họ, quá trình đã là kết cục. Những năm tháng cùng nhau đi qua, những yêu thương đậm sâu đến thế, không ai và không điều gì thay thế nổi.

Hai con người đặc biệt ấy, vừa hay, lại là vợ chồng thật của nhau. Nếu không phải vậy, thì sao ngần ấy năm trôi qua, chuyện tình của họ vẫn khiến người ta nhớ mãi và nâng niu đến tận bây giờ".

Bài đăng nhanh chóng thu về hơn 42 nghìn lượt thích, đẩy từ khóa "Phong Chi, giá trị thật của hai chữ vợ chồng chính thức" leo thẳng lên top 15 hot search Weibo với hơn 91 triệu lượt xem.

Bình luận được đẩy lên cao nhất viết: "Sự ràng buộc của vợ chồng thật sự là thứ cả đời không thể cắt bỏ, vì họ có chung người thân và những đứa con".

Và như thường lệ, mạng xã hội chia làm hai phe.

Người ủng hộ Phong - Chi cho rằng dù đã ly hôn, hai người từng là vợ chồng hợp pháp, có con chung, được gia đình đối phương công nhận, sợi dây ấy cả đời không xóa được và đó mới là ý nghĩa thật sự của hôn nhân. Fan của Tạ Đình Phong và Vương Phi lập tức phản bác, cho rằng phe bên kia ảo tưởng, quan niệm "danh phận nguyên phối" đã cũ kỹ, tình yêu tự do của Phong - Phi mới đáng giá.

Hai bên cứ thế lời qua tiếng lại, trên nền một tin buồn.

Nhưng có lẽ cả hai phe đều đang tranh cãi sai câu hỏi.

Bởi những gì diễn ra trong mấy ngày qua không nói gì về tình yêu, nó nói về gia đình. Và người hiểu điều đó sâu sắc nhất, trớ trêu thay, lại chính là người vừa nằm xuống.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất đời Tạ Hiền mang tên "Phong Chi ly hôn"

Song song với chuyện ảnh đại diện, một hashtag khác cũng đang chiếm sóng Weibo: "Tạ Hiền cả đời đau lòng nhất là chuyện Tạ Đình Phong ly hôn". Cư dân mạng đào lại đoạn phỏng vấn năm ông 87 tuổi, khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ của con trai, người đàn ông nổi tiếng phong lưu ngạo nghễ bậc nhất điện ảnh Hong Kong bỗng đỏ hoe mắt, nghẹn giọng: "Đình Phong rồi lại đi đúng con đường của tôi, phải chăng ông trời có chút thiên vị với tôi".

Ông thừa nhận "bản thân tôi cũng từng ly hôn, nên đôi khi cảm khái là rơi nước mắt", gọi đây là tâm kết lớn nhất đời mình, thậm chí đêm thường mất ngủ vì nó.

Nỗi đau ấy có gốc rễ rất sâu. Tạ Hiền ly hôn Địch Ba Lạp năm 1995, chính ông đã nếm trải cảnh gia đình đơn thân, và từng có giai đoạn quan hệ với con trai đóng băng đến mức cậu thiếu niên Tạ Đình Phong 13 tuổi từ chối chụp ảnh gia đình cùng bố. Vì thế năm 2006, khi Đình Phong cưới Trương Bá Chi, ông tràn đầy hy vọng con mình sẽ có được mái ấm trọn vẹn mà chính ông không giữ nổi.

Để rồi năm 2011, nhìn con trai lặp lại vết xe đổ của mình, ông không giận, chỉ bất lực. Ông từng nói điều khiến ông đau lòng nhất là khoảnh khắc Đình Phong gặp hai con trai xong rồi phải chia tay chúng. Nỗi đau lớn nhất của một người cha không phải là mình đã đi sai đường, mà là đứng nhìn con mình bước lên đúng con đường ấy.

Về phía Tạ Đình Phong, những ngày này khán giả cũng truyền tay nhau đoạn phim cũ trong chương trình hai bố con cùng quay: Bên đống lửa, khi nghe bố nói về chuyện "rồi cũng đến lúc phải rời đi", anh đã lặng người rơi nước mắt. Tạ Hiền từng nói về con trai vỏn vẹn "tôi tự hào về nó", còn Đình Phong gọi bố là "lão ngoan đồng". Cư dân mạng nhận xét hai bố con là minh chứng điển hình cho kiểu tình phụ tử Á Đông, không bao giờ nói thương nhau, nhưng hành động thì luôn nói thay tất cả. Trong cáo phó, anh cũng nhắn fan đừng khóc thương, bởi bố anh cả đời chỉ muốn xuất hiện trước ống kính với hình ảnh phong độ nhất, "hãy giữ trong tim nụ cười và sự lịch lãm vĩnh viễn của ông".

Và hành động cuối cùng của ông cũng vậy. Theo truyền thông Hong Kong, tuần trước Tạ Hiền hôn mê phải vào ICU cấp cứu, và ông đã gắng gượng đến khi Tạ Đình Phong từ đại lục về tới Hong Kong, gặp con lần cuối, rồi mới buông tay. Tang lễ theo di nguyện được giữ tối giản, không linh đường, không phô trương, thi hài hỏa táng sáng 20/7 chỉ với người thân ruột thịt bên cạnh. Trong cáo phó, Đình Phong nhắn fan đừng khóc thương, bởi bố anh cả đời chỉ muốn xuất hiện trước ống kính với hình ảnh phong độ nhất: "Hãy giữ trong tim nụ cười và sự lịch lãm vĩnh viễn của ông".

Người con dâu duy nhất, và những đứa cháu là "gốc rễ" nhà họ Tạ

Cũng chính vì thấu hiểu cái giá của đổ vỡ, Tạ Hiền dành cho Trương Bá Chi một sự bù đắp hiếm thấy. Ấn tượng của ông về con dâu chưa bao giờ thay đổi: cô về đến nhà là rót trà mời bố chồng, giữa hai người không có chút khúc mắc nào. Ngay lần đầu ra mắt, Bá Chi đã nói "làm người nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ", còn với chồng, cô dặn một câu mà sau này được nhắc lại như định nghĩa về con người cô: "Anh nhất định phải đối tốt với bố mẹ, bố mẹ chỉ có một, còn vợ có thể có nhiều người". Khi cô vướng sóng gió dư luận lớn nhất sự nghiệp, chính Tạ Hiền là người đứng ra bảo vệ, khẳng định dứt khoát "con trai của Trương Bá Chi chính là cháu nội tôi".

Sau ly hôn, cô vẫn gọi ông là "bố", lễ Tết đều chủ động đưa các con về thăm. Và khi ông trở bệnh nguy kịch giữa tháng 7, Bá Chi lập tức thu xếp việc học của con trai cả Lucas ở Australia để cậu bé bay về Hong Kong sớm, kịp ở bên ông nội chặng cuối cùng.

Chi tiết này leo lên top hot search với gần 80 triệu lượt xem, kèm nhận xét được nhiều người đồng tình: Người lớn chia tay đã 15 năm, nhưng cô chưa bao giờ cắt đứt sợi dây giữa các con và ông bà nội. Thậm chí theo truyền thông Hong Kong, Tạ Hiền đã lập di chúc từ trước, để lại chín phần tài sản trị giá hơn 100 triệu HKD cho hai cháu nội Lucas và Quintus, thông tin gia đình chưa xác nhận, nhưng nếu đúng, nó nói lên tất cả: trong mắt ông, hai đứa cháu là gốc rễ nhà họ Tạ, và người mẹ đang nuôi dạy chúng xứng đáng với trọn vẹn niềm tin.

Tờ giấy đã cũ, nhưng thứ nó gói ghém vẫn còn nguyên

Thế nên hai bức ảnh đại diện màu đen kia không phải "động thái" nhắm đến ai, càng không phải tín hiệu tình cảm như một bộ phận khán giả suy diễn.

Đó là một người con tiễn bố, và một người con dâu cũ tiễn người từng thương mình như con gái ruột, theo cách kín đáo nhất có thể.

Câu chuyện Phong - Chi hay Phong - Phi, ai xứng đáng hơn ai, có lẽ nên gác lại trong những ngày này. Điều đáng nhìn thấy giản dị hơn nhiều: Hôn nhân có thể được ký kết và giải trừ bằng giấy tờ, nhưng những gì sinh ra từ nó, những đứa trẻ, những năm tháng làm dâu làm con, sự tử tế người ta dành cho nhau lúc hoạn nạn, thì không tòa án nào xóa được.

Người tiếc nuối cuộc hôn nhân ấy nhất không phải fan của bên nào, mà là ông nội của những đứa trẻ, người đã mang nỗi tiếc ấy đến tận giây phút cuối cùng.

Tờ giấy hôn thú của Phong - Chi đã cũ từ 15 năm trước, nhưng hóa ra thứ nó từng gói ghém bên trong vẫn còn nguyên: Người cháu nội bay nửa vòng trái đất về tiễn ông nội lần cuối, và hai ảnh đại diện cùng chuyển màu đen trong một buổi tối showbiz Hong Kong nhiều nước mắt.