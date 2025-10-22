Tà áo dài cuốn vào bánh xe máy, người phụ nữ hoảng hốt nhảy khỏi xe

Áo, váy quá dài - trang phục này khi điều khiển hay ngồi sau xe máy luôn tiềm ẩn các nguy cơ dẫn tới tai nạn, khi váy, áo dài có thể bị cuốn vào bánh xe khi di chuyển. Vụ việc trên đây sẽ cho thấy rõ các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra khi mặc áo, váy dài đi xe máy.

Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào tối ngày 20/10 vừa qua. Lúc này, xe có gắn camera đang di chuyển phía sau một xe máy chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài sát bánh xe.

Phần tà áo của người phụ nữ ngồi sau do quá dài đã bị cuốn vào phần lốp sau của xe máy.

Đang di chuyển, bất ngờ phần tà áo do quá dài đã bị cuốn vào phần lốp sau của xe máy. Lực kéo mạnh của bánh xe cũng kéo theo người phụ nữ ngồi sau phải nhảy xuống lòng đường.

May mắn, lúc này lái xe đang di chuyển chậm, nên ngay khi sự cố xảy ra, lái xe máy đã dừng lại để gỡ phần vải bị cuốn vào ra khỏi lốp xe.

Thực tế, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi áo chống nắng, thậm chí áo mưa bị cuốn vào bánh xe. Vì vậy, mỗi chị em khi ngồi xe máy, bằng những hành động nhỏ như gấp gọn tà áo dài, mặc quần dài chống nắng thay vì váy chống nắng, hoặc chọn phương tiện phù hợp hơn khi mặc những trang phục như thế này là có thể tránh được tai nạn, không chỉ bảo vệ chính mình, mà còn giữ an toàn chung cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.