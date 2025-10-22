Sắp đấu giá hàng trăm xe máy, giá từ hơn 1,2 triệu/chiếc

Trong vài ngày tới, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) - đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe - sẽ thực hiện đấu giá hàng loạt xe máy tịch thu do vi phạm hành chính, đã được công an xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Ngoài số xe không đủ giấy tờ được bán dưới dạng phế liệu, lô xe này có nhiều xe đầy đủ giấy tờ, có thể được sang tên hợp pháp.

Đấu giá xe máy ở Hà Nội

Ngày 28/10 tới, hàng loạt xe mô tô bị tịch thu do vi phạm hành chính sẽ được đấu giá. Lô xe này được mô tả là "tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của Công an thành phố Hà Nội".

Lô xe đấu giá lần này gồm 26 chiếc với giá khởi điểm toàn bộ lô là 58.433.000 đồng, tương đương bình quân khoảng 2.247.423 đồng mỗi chiếc.

Để tham gia, người hoặc tổ chức đấu giá cần mua hồ sơ với giá 50.000 đồng, đặt trước 11.686.600 đồng và tham gia đấu giá với mỗi bước giá là 1.000.000 đồng.

Ảnh lô xe máy được đấu giá tại Hà Nội. Ảnh: VPA

Thông tin về buổi đấu giá cho thấy lô xe máy thanh lý gồm 20 xe đủ điều kiện đăng ký lại, và 6 xe bán theo hình thức phế liệu do không đủ điều kiện đăng ký.

20 xe được bán nguyên trạng có thể được người mua đăng ký sang tên theo quy định, trong khi các xe bán theo dạng phế liệu được xử lý theo quy định pháp luật về tài sản không đủ điều kiện lưu hành.

Người có nhu cầu có thể trực tiếp kiểm tra xe trong các ngày 20, 21 và 22/10/2025 trong giờ hành chính tại kho tạm giữ phương tiện của Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 342B Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội. Việc xem tài sản cho phép người dự đấu giá đánh giá hiện trạng trước khi quyết định tham gia.

Đấu giá xe máy ở Đắk Lắk

Ngày 24/10, lô hàng trăm xe máy bị tịch thu ở Đắk Lắk cũng sẽ được tổ chức.

Theo đó, lô xe đấu giá tại Đắk Lắk gồm tổng cộng 371 xe mô tô, trong đó có 319 xe được bán nguyên chiếc, đủ điều kiện đăng ký lại; 52 xe được đưa ra bán dưới dạng phế liệu, không đủ điều kiện đăng ký lại.

Toàn bộ lô gần 400 chiếc xe này có giá khởi điểm 470.200.000 đồng, tương đương bình quân khoảng 1.267.385 đồng mỗi chiếc.

Ảnh lô xe máy được đấu giá tại Đắk Lắk. Ảnh: VPA



Tuy nhiên, người tham giá đấu giá cần lưu ý rằng giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa tính các loại thuế, phí theo quy định và các khoản chi phí phát sinh khác như vận chuyển, xử lý sau đấu giá nếu có.

Để tham gia, người đấu giá hoặc đơn vị đấu giá cần nộp 90.000.000 đồng tiền đặt trước, ngoài ra còn cần phải mua hồ sơ với giá 100.000 đồng. Thông tin về buổi đấu giá cho thấy bước giá cho phiên đấu giá được quy định là 5.000.000 đồng.