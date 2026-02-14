T-90S và cú xoay chuyển số phận ngành xe tăng Nga

Xe tăng T-90S. (Ảnh: Sputnik)

Hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S cho Ấn Độ, được ký cách đây 25 năm, đã trở thành “phao cứu sinh” đối với ngành chế tạo xe tăng của Nga, theo thông báo từ bộ phận báo chí của Rosoboronexport (trực thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec).

Theo Rosoboronexport, ngày 15/2/2001, 2 bên đã ký hợp đồng cung cấp xe tăng Nga T-90S cho Ấn Độ.

Hợp đồng của Rosoboronexport về việc cung cấp xe tăng T-90S cho Ấn Độ đã cứu ngành công nghiệp xe tăng Nga trong bối cảnh năm 2001 thị trường trong nước chỉ đặt hàng 3 xe.

Không chỉ vậy, hợp đồng còn tạo cú hích lớn cho sự phát triển của toàn bộ ngành chế tạo máy của đất nước, lĩnh vực hiện nay sử dụng hơn 3 triệu lao động, nguồn tin trên nêu rõ.

Ấn Độ cũng tiếp nhận các công nghệ tiên tiến và làm chủ việc lắp ráp xe tăng Nga tại các cơ sở trong nước.

Rosoboronexport nhấn mạnh, trong khuôn khổ chương trình Make in India, phía Nga đề xuất tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ và sẵn sàng hỗ trợ tổ chức sản xuất dòng xe tăng mới nhất T-90MS.

Mẫu xe trên có thể được chế tạo tại chính những cơ sở đang sản xuất xe tăng T-90S/SK và tiến độ triển khai chương trình sẽ được đẩy nhanh đáng kể nhờ sử dụng nhiều linh kiện và đạn dược đã được sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ.

Rosoboronexport cho biết hợp đồng với Ấn Độ không chỉ giúp nhà sản xuất vũ khí Uralvagonzavod duy trì hoạt động sản xuất xe chiến đấu, mà còn tạo động lực cho quá trình phục hồi của toàn bộ ngành công nghiệp xe tăng Nga.

Hợp tác giữa các doanh nghiệp liên quan được khôi phục, đội ngũ chuyên gia được đưa trở lại và các dây chuyền sản xuất được hiện đại hóa.

Quan trọng nhất, Rosoboronexport nhấn mạnh, nền tảng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật đáng kể đã được xây dựng để phát triển các dòng xe tăng mới.