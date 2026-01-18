SYM Husky ADV150 giảm giá sốc còn 60 triệu: Đối thủ giá rẻ khiến Honda ADV 160 phải dè chừng?

Thị trường xe máy Trung Quốc vừa chứng kiến một động thái mạnh mẽ từ thương hiệu Đài Loan SYM. Mẫu xe tay ga địa hình (Adventure Scooter) Husky ADV150 đã có màn điều chỉnh giá bán gây sốc, giảm từ mức 23.800 nhân dân tệ xuống chỉ còn 15.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 60 triệu đồng).

Động thái này ngay lập tức tối đa hóa giá trị của sản phẩm, biến Husky ADV150 trở thành một lựa chọn "hủy diệt" trong phân khúc. Từ một mẫu xe có mức giá tiệm cận các dòng cao cấp, giờ đây nó trở thành một món hời cho những ai đam mê xê dịch nhưng có hầu bao hạn hẹp.

"Lạc đà" đường trường với khả năng vận hành ấn tượng

Trái tim của Husky ADV150 là khối động cơ xi-lanh đơn 150cc, làm mát bằng nước, 4 van, sản sinh công suất tối đa 10,8 kW và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm. Mặc dù dung tích không quá lớn, sức mạnh này vẫn thừa đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị hay những chuyến đi "phượt" cuối tuần đầy cảm hứng.

Tuy nhiên, vũ khí bí mật giúp mẫu xe này ghi điểm tuyệt đối chính là phạm vi hoạt động. Thử nghiệm thực tế cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ dao động từ 2,5 - 2,8 lít/100km. Kết hợp với một bình xăng dung tích cực lớn (đặc sản của dòng xe này), một lần đổ đầy bình cho phép xe di chuyển dễ dàng hơn 500km.

Trong điều kiện lý tưởng, con số này có thể lên tới 600km. Đây là một con số mơ ước, giúp loại bỏ hoàn toàn nỗi lo tìm trạm xăng cho những tay lái đường dài - điều mà ngay cả nhiều mẫu xe touring đắt tiền cũng chưa chắc làm được.

Trang bị an toàn "tận răng" thể hiện sự chân thành

Dù giảm giá sâu, nhưng SYM vẫn giữ nguyên các trang bị cao cấp, cho thấy sự "chân thành" đối với khách hàng. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Bộ đôi an toàn này là trợ thủ đắc lực khi di chuyển trong điều kiện mưa, tuyết hay đường trơn trượt, giúp xe ổn định trong các tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các tiện ích hiện đại như khởi động không cần chìa khóa (Smartkey), bảng điều khiển màn hình màu TFT LCD hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và cổng sạc nhanh QC 3.0 đều hiện diện đầy đủ. Có thể nói, ở mức giá 55 triệu đồng, khó có mẫu xe nào sở hữu danh sách trang bị "hào phóng" như vậy.

Những đánh đổi không thể tránh khỏi

Tất nhiên, không có sản phẩm nào là hoàn hảo tuyệt đối. Để sở hữu bình xăng "khủng", người dùng phải chấp nhận việc không gian chứa đồ dưới yên xe bị thu hẹp đáng kể.

Ngoài ra, dù mang danh là xe ADV, khoảng sáng gầm xe chỉ đạt 117mm. Con số này đủ để leo lề hay vượt gờ giảm tốc trong phố, nhưng lại tỏ ra "đuối sức" khi phải off-road trên những cung đường quá gồ ghề.

Hệ thống treo sau được tinh chỉnh khá cứng để đảm bảo ổn định ở tốc độ cao, nhưng lại gây ra sự khó chịu, xóc nảy khi đi đường xấu. Nhiều người dùng cũng phản ánh khả năng tăng tốc của xe trở nên hơi chậm chạp khi vượt ngưỡng 80 km/h.

So găng cùng "tượng đài" Honda ADV 160

Không thể phủ nhận rằng SYM Husky ADV150 chịu ảnh hưởng lớn từ ngôn ngữ thiết kế của Honda ADV 160 (hoặc bản ADV 150 trước đó). Cả hai đều sở hữu dáng vẻ hầm hố, kính chắn gió điều chỉnh được và tư thế ngồi lái thoải mái. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân, mỗi xe đều có thế mạnh riêng.

Honda ADV 160 nổi bật với động cơ eSP+ 4 van trứ danh, mang lại sự êm ái, mượt mà và độ bền bỉ đã được khẳng định qua thời gian. Thương hiệu Honda cũng mang lại giá trị thanh khoản cao hơn hẳn.

Ngược lại, SYM Husky ADV150 lại ghi điểm nhờ dung tích bình xăng vượt trội (Honda ADV 160 chỉ có bình xăng 8,1 lít) và hệ thống treo sau dạng phuộc đơn đặt lệch độc đáo (so với phuộc đôi của Honda). Quan trọng nhất, nếu xét về giá bán tại thị trường quốc tế, mẫu xe của SYM dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với đối thủ Nhật Bản.

Tại Việt Nam, SYM là một thương hiệu lâu đời và có nhà máy sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hãng xe này chủ yếu tập trung vào phân khúc xe máy 50cc dành cho học sinh và các dòng xe số giá rẻ, bỏ ngỏ phân khúc xe tay ga tầm trung 150cc cho Honda và Yamaha thao túng.

Mẫu SYM Husky ADV150 hiện chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trong khi đó, Honda ADV 160 đang được bán dưới dạng nhập khẩu tư nhân với mức giá khá cao, dao động trên 90 triệu đồng. Nếu SYM Việt Nam quyết định mang Husky ADV150 về nước và lắp ráp để giữ mức giá quanh mốc 60 triệu đồng, đây chắc chắn sẽ là một cú hích cực lớn.

Nhu cầu về một chiếc xe tay ga đa dụng, có khả năng đi đường trường tốt với mức giá phải chăng của người Việt là rất lớn. Husky ADV150 hội tụ đủ các yếu tố để trở thành "kẻ phá bĩnh" trong phân khúc này. Tuy nhiên, rào cản về thương hiệu và định kiến "xe Đài Loan" so với xe Nhật vẫn là một thách thức không nhỏ mà SYM cần vượt qua nếu muốn thành công trên mảnh đất hình chữ S.