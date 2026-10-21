SYM gây sốt với mẫu xe tay ga ADV ADX 300 ngập tràn công nghệ hiện đại, tầm hoạt động lý thuyết hơn 400 km

Camera hành trình tích hợp, kết nối điện thoại SYM+ và thùng nhôm phía sau là những nâng cấp đáng chú ý trên ADX 300, trong khi động cơ 278cc và thiết kế adventure vẫn được giữ nguyên.

Thêm tiện ích, giữ nguyên nền tảng

SYM sẽ mang phiên bản cập nhật mới nhất của ADX 300 tới EICMA 2026, triển lãm xe máy diễn ra tại Milan, Italy từ ngày 3 đến 8/11/2026. Mẫu maxi-scooter phong cách adventure này dự kiến lần đầu được giới thiệu trước công chúng từ ngày 5/11.

Không thay đổi theo hướng làm mới toàn diện, SYM tập trung vào những trang bị phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đây cũng là điểm đáng chú ý nhất trong lần cập nhật ADX 300.

Ba trang bị mới gồm camera hành trình tích hợp, hệ thống SYM+ cho phép kết nối với điện thoại thông minh và thùng sau bằng nhôm. Những bổ sung này được đưa lên một mẫu xe vốn đã sở hữu danh sách trang bị tương đối đầy đủ, qua đó hướng ADX 300 tới khả năng sử dụng thực tế và thuận tiện hơn.

Trong số các trang bị được giữ lại có hệ thống kiểm soát lực kéo, màn hình TFT 7 inch, hệ thống khởi động không cần chìa khóa và chân chống giữa. Như vậy, những tính năng nền tảng của ADX 300 không bị cắt giảm trong quá trình nâng cấp.

Thiết kế cũng tiếp tục duy trì phong cách adventure đặc trưng. Xe sở hữu những đường nét táo bạo, sắc sảo cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn phần. SYM không thực hiện những thay đổi đáng kể đối với diện mạo, cho thấy hãng tập trung nhiều hơn vào việc bổ sung tiện ích thay vì tái định hình mẫu xe.

Khả năng chứa đồ cũng tiếp tục được duy trì. Khu vực dưới yên có một khoang chứa rộng, đủ khả năng chứa một mũ bảo hiểm full-face. Đây là chi tiết khó nhận thấy khi quan sát ngoại hình nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng sử dụng hàng ngày.

Động cơ 278cc, tầm hoạt động hơn 400 km

Hệ thống động lực của ADX 300 mới không thay đổi. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 thì, dung tích 278cc, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ và sản sinh công suất tối đa khoảng 26 mã lực.

Hộp số tự động được thiết lập theo hướng ưu tiên khả năng vận hành dễ dàng. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng sử dụng thực dụng của một mẫu maxi-scooter, khi sự thuận tiện trong quá trình vận hành được đặt lên hàng đầu.

Khả năng di chuyển đường dài cũng là một điểm đáng chú ý. SYM công bố mức tiêu thụ nhiên liệu 3,4 lít/100 km theo chu trình WMTC kết hợp, tương đương khoảng 29 km/lít.

Với bình nhiên liệu dung tích 16 lít, ADX 300 về lý thuyết có thể đạt phạm vi di chuyển hơn 400 km sau mỗi lần đổ đầy. Con số này giúp mẫu xe có thêm lợi thế về khả năng di chuyển liên tục, đặc biệt khi kết hợp với định hướng adventure và những trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, đây là phạm vi hoạt động được tính toán theo mức tiêu thụ nhiên liệu công bố. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành.

Tập trung vào sự tiện dụng

Hệ thống treo của ADX 300 gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Cả hai hệ thống đều được tăng hành trình, trong khi hệ thống phanh sử dụng đĩa 260 mm phía trước và 240 mm phía sau.

ABS hai kênh tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, bổ sung thêm một lớp hỗ trợ trong quá trình vận hành.

Nhìn tổng thể, bản cập nhật của ADX 300 không đi theo hướng thay đổi công suất hay tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới. Thay vào đó, SYM lựa chọn bổ sung những tính năng có khả năng tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng, từ camera hành trình, kết nối điện thoại cho tới khả năng chở đồ với thùng nhôm phía sau.

Cách nâng cấp này cũng giúp ADX 300 duy trì những đặc điểm vốn có. Người dùng vẫn có một mẫu maxi-scooter mang phong cách adventure, động cơ 278cc, hộp số tự động, hệ thống kiểm soát lực kéo, màn hình TFT 7 inch và không gian chứa đồ dưới yên dành cho mũ bảo hiểm full-face.

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, hướng phát triển của ADX 300 có thể đáng chú ý ở chính sự giao thoa giữa scooter và phong cách adventure. Thay vì tập trung vào khả năng vận hành thuần túy, phiên bản mới nhấn mạnh nhiều hơn vào những trang bị phục vụ hành trình và sử dụng hằng ngày.

Camera hành trình tích hợp, khả năng kết nối điện thoại và thùng sau là những trang bị có tính thực dụng cao đối với nhóm khách hàng sử dụng xe cho cả nhu cầu di chuyển thường nhật lẫn những chuyến đi xa.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 3,4 lít/100 km cùng bình xăng 16 lít mang lại phạm vi hoạt động lý thuyết trên 400 km. Nếu giữ được hiệu quả vận hành tương tự trong điều kiện sử dụng thực tế, đây sẽ là một đặc điểm đáng quan tâm đối với người dùng đề cao khả năng di chuyển đường dài.

Dẫu vậy, theo thông tin được công bố, điểm mới của ADX 300 chủ yếu nằm ở trang bị chứ không phải hệ thống động lực. Động cơ 278cc, công suất khoảng 26 mã lực, hộp số tự động và nền tảng khung gầm vẫn được duy trì.

Vì vậy, ADX 300 mới có thể được xem là một bước hoàn thiện thay vì một cuộc cách mạng. SYM giữ lại những gì đã tạo nên bản sắc của mẫu maxi-scooter này, đồng thời bổ sung thêm các tính năng nhằm nâng cao sự tiện lợi.

Sự xuất hiện của ADX 300 tại EICMA 2026 vì thế sẽ là dịp để mẫu xe cho thấy sức hút của hướng phát triển này. Với nền tảng cũ được giữ nguyên nhưng danh sách trang bị được mở rộng, SYM đang lựa chọn cách làm cho ADX 300 trở nên hữu dụng hơn thay vì đơn thuần tạo ra một mẫu xe hoàn toàn mới.