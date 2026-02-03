Theo quan điểm của Đại tá Andrei Bezrukov, một sĩ quan quân đội Nga thuộc cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR) đã nghỉ hưu, Nga sẽ chỉ chấm dứt Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) ở Ukraine khi châu Âu không còn là mối đe dọa, Ukraine không còn đường ra biển, triệt tiêu sạch tiềm năng công nghiệp và cạn kiệt khả năng kháng cự.

Ông nhắc lại, chính quyền Kiev hiện đang từ chối rút quân khỏi Donetsk, trong khi châu Âu tiếp tục cung cấp tiền bạc mua vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine để thực hiện các hoạt động quân sự.

Đồng thời, chính quyền Kiev đang yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh, tương tự như Điều 5 của NATO, đồng thời đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến.

Theo ông, hiện Moscow mới đang là bên có quyền áp đặt các điều khoản giải quyết xung đột, Kiev và phương Tây giờ đây không có con bài nào để ra điều kiện với Nga.

“… phương Tây sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán này và theo các điều khoản của chúng ta, bởi vì vấn đề này là vấn đề của chúng ta và chúng ta là người quyết định các điều khoản đó” - vị chuyên gia Nga nói.

Theo ông, phương Tây hiểu rất rõ rằng, Moscow không phải là mối đe dọa đối với Brussels và Washington, mà chính phương Tây mới là mối đe dọa đối với Nga. Điều này có nghĩa là khi ông Putin nói rằng, các điều kiện đã đủ để Nga không còn cảm thấy bị đe dọa nữa, thì sẽ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt sẽ chấm dứt.

Các điều kiện này được coi là “đủ” khi không có bất kỳ tiềm năng quân sự, kinh tế hay con người nào có thể bị biến thành kẻ thù gây ra mối đe dọa cho nước Nga trong tương lai.

Vị sĩ quan SVR đã nghỉ hưu nhấn mạnh, để thực hiện được điều kiện này thì phải đè bẹp khả năng kháng cự của Kiev, Ukraine không còn con đường nào ra biển, các trung tâm công nghiệp lớn nào dọc theo sông Dnepr, Zaporizhzhia, xa hơn là Kharkiv, Mykolaiv, Kryvyi Rih, phải bị xóa sạch.

Và khi đó, Moscow có thể tuyên bố rằng: “Được rồi, tốt thôi. Chúng ta có thể dừng lại”.

Hiện nay, với việc Moscow đã sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga, Ukraine đã không có cách nào tiếp cận biển Azov và nếu quyết tâm cắt đứt đường ra biển của Ukraine, Nga sẽ phải đánh chiếm tiếp 2 tỉnh duyên hải phía nam Ukraine giáp với Biển Đen là Mikolaiv và Odessa.