Suzuki XL7 bản xăng xả kho, giảm giá gần 85 triệu tại đại lý: Giá thực tế còn 515 triệu, rẻ hơn cả Xpander số sàn

Xả kho Suzuki XL7 bản xăng còn tồn

Hiện tại, phiên bản này đã bị rút khỏi danh mục sản phẩm trên website của Suzuki Việt Nam, nhưng vẫn có đại lý còn hàng tồn dù không còn nhiều. Do đó, những đại lý này tìm cách đẩy đi nhanh chóng để dồn sức cho bản hybrid mới về.

Một tư vấn bán hàng đại lý ở phía Nam đang rao bán nốt chiếc Suzuki XL7 bản xăng màu đen sản xuất 2023 cuối cùng với giá chỉ còn 515 triệu đồng. So với khi còn được niêm yết, mức giá này đã giảm gần 85 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế nay còn rẻ hơn Mitsubishi Xpander MT sau khi đã tính cả ưu đãi lệ phí trước bạ (còn 532 triệu đồng khi mang xe đi đăng ký ở tỉnh).

Suzuki XL7 được thanh lý nốt chỉ còn bản màu đen. (Ảnh: Đại lý Suzuki)

Mỗi đại lý đưa ra mức giảm khác nhau để thanh lý nốt chiếc xe tồn kho này. Chẳng hạn, một đại lý khác cũng ở phía Nam bán với giá 529 triệu đồng.

Trong khi đó, với bản hybrid, người mua cũng được hưởng giảm giá, nhưng ở mức thấp hơn. Suzuki Việt Nam đang có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng gói phụ kiện trị giá 5 triệu đồng. Tổng cộng giá trị khuyến mãi là 35 triệu đồng.

Suzuki XL7 có gì?

Suzuki Việt Nam đã quyết định "hybrid hóa" XL7 của hãng nhằm tạo dấu ấn trên thị trường trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với những chiếc MPV khác. Từng là một mẫu bán khá tốt, XL7 giờ khá mờ nhạt, thậm chí thường nằm trong nửa dưới phân khúc về doanh số. Động thái khai tử bản thuần xăng và đưa bản hybrid đã ghi nhận dấu hiệu khởi sắc hơn khi XL7 đã bán được 282 chiếc trong tháng 9.

Tuy nhiên, còn phải chờ báo cáo các tháng cuối năm 2024 - thời điểm thị trường thường sôi động nhất do chuẩn bị đón Tết - mới có thể biết được liệu mẫu XL7 mới đã bắt trúng nhu cầu của người Việt hay chưa.

Dễ nhận ra bản xăng với bản hybrid nhờ lưới tản nhiệt khác biệt hay lựa chọn 1 tone màu còn hybrid là 2 tone màu. (Ảnh: Đại lý Suzuki)

So với bản hybrid, Suzuki XL7 bản xăng có thiết kế gần như tương tự, nhưng bản mới vẫn có một số chi tiết tinh chỉnh để tạo sự khác biệt và nhấn mạnh tính hiện đại, thân thiện với môi trường hơn. Có thể kể đến đèn pha LED tự động và đặc biệt là tính năng "to car - to home" cho phép điều chỉnh thời gian mà đèn xe sáng lên.

Suzuki XL7 thuần xăng sở hữu lưới tản nhiệt với các thanh ngang chắc chắn, tạo cảm giác mạnh mẽ, còn bản Hybrid có lưới tản nhiệt tinh tế hơn và hiện đại hơn. Gương chiếu hậu có tính năng chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ, song không có gập tự động như XL7 Hybrid. Bản xăng chỉ có 1 tone màu trong khi bản hybrid cá tính hơn với 2 tone màu.

Nội thất XL7 bản xăng đủ dùng cho một mẫu xe gia đình.

Suzuki XL7 thuần xăng được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa, và điều hòa tự động 1 vùng. Những trang bị này không bằng bản hybrid khi bản này có màn hình 10 inch, 6 loa, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc không khí tiên tiến hơn.

Suzuki XL7 bản xăng được trang bị động cơ xăng 1.5L K15B 4 xy-lanh, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó, bản hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L K15C Dualjet và một mô-tơ điện nhỏ cho công suất lớn hơn mà tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời có cả phanh tái tạo giúp sạc pin trong quá trình lái. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của XL7 xăng dao động khoảng 7-8 lít/100km, còn bản hybrid là khoảng 5-6 lít/100km, theo công bố của hãng.

Với việc chỉ phân phối bản hybrid, XL7 được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc MPV nhiều đối thủ mạnh. (Ảnh: Đại lý Suzuki)

Điểm bất lợi của Suzuki XL7 thuần xăng là chỉ được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cơ bản như hệ thống cân bằng điện tử (ESP), kiểm soát lực kéo (TCS), và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC). Trong khi đó, bản hybrid có thêm các công nghệ hỗ trợ tiên tiến hơn, như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), khởi động thông minh, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (Eco Mode), và màn hình hiển thị thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và trạng thái pin.