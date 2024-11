Cùng khoảng 50 triệu, xe nào hấp dẫn hơn: Honda Vario, Yamaha LEXi, VinFast Vento S, Dat Bike Quantum S1?

Phân khúc xe tay ga trung cấp khoảng 50 triệu đồng tại Việt Nam có lẽ là một trong những phân khúc hấp dẫn bậc nhất với các nhà sản xuất xe. Người tiêu dùng tại phân khúc này thường tìm kiếm sản phẩm thay thế mẫu xe ở phân khúc dưới, đặt ra yêu cầu về tính thực dụng cho sử dụng hàng ngày và thiết kế đẹp mắt.

Bên cạnh các lựa chọn như Honda Vario, Yamaha LEXi, hay VinFast Vento S, người tiêu dùng Việt đã có thêm một lựa chọn khác là Quantum S1 - mẫu xe máy điện do Dat Bike, một startup đặt tại Đà Nẵng nghiên cứu sản xuất. Dat Bike Quantum S1 là mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu này.

Bảng so sánh dưới đây nhằm chỉ ra những ưu thế riêng của mỗi sản phẩm, từ đó giúp người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp nhất.

VinFast Vento S.

Giá bán



Honda Vario Yamaha LEXi 155 VinFast Vento Dat Bike Quantum Phiên bản 160 Tiêu chuẩn Cao cấp S S1 Giá niêm yết 51.990.000 VNĐ 48.900.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ

(không kèm pin) 49.900.000 VNĐ Bảo hành 3 năm / 100.000km 3 năm / 30.000km 5 năm 3 năm / 30.000km

Với ngân sách khoảng 50 triệu đồng, Honda Vario 160 là lựa chọn khoảng tối đa của ngân sách nếu người tiêu dùng muốn một mẫu xe có động cơ mạnh mẽ; ngoài lựa chọn này, người tiêu dùng có thể tham khảo Honda Air Blade 125 với giá thấp hơn.

Trong bảng so sánh này, Yamaha LEXi 155 đang chiếm ưu thế khi có giá bán ban đầu rẻ hơn so với các đối thủ khác. Tuy nhiên, mẫu xe của VinFast cũng đáng cân nhắc không kém khi có thời gian bảo hành tốt hơn hẳn: 5 năm không giới hạn quãng đường di chuyển.

Honda Vario 160.

Thông số cơ bản



Honda Vario 160 Yamaha LEXi 155 VinFast Vento S Dat Bike Quantum S1 Kích thước (mm) 1929 x 678 x 1088 1968 x 719 x 1138 1863 x 692 x 1100 2010 x 710 x 1110 Độ cao gầm 138mm 135mm 135mm - Trọng lượng 117kg 118kg 122kg 142kg Chiều cao yên 778mm 768mm 780mm 790mm Dung tích cốp 17,9 lít 27 lít 25 lít 41 lít

Xét riêng về trọng lượng, các mẫu xe điện thường nặng hơn do mang theo một pack pin. Điều này tiếp tục đúng với hai mẫu VinFast Vento S và Dat Bike Quantum S1 trong bảng so sánh này; tuy nhiên, Quantum S1 nặng hơn hẳn so với các mẫu xe khác.

Ngoài trọng lượng, chiều cao yên của Dat Bike Quantum S1 cũng cao hơn, nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy điều này cũng không gây ra trở ngại nào với người có chiều cao trung bình - khoảng 1,65 mét. Mẫu xe điện này vẫn kế thừa thiết kế cốp để đồ từ mẫu Quantum đời trước với dung tích 41 lít.

Dat Bike Quantum S1.

Vận hành



Honda Vario 160 Yamaha LEXi 155 VinFast Vento S Dat Bike Quantum S1 Dung tích động cơ 156,9cc 155,1cc - - Công suất tối đa 15,15 mã lực 14,1 Nm 15,15 mã lực 14,2 Nm 5.200W (7 mã lực) 7.000W

(9,4 mã lực) Tiêu hao nhiên liệu 2,2L/100km 2,19L/100km - - Quãng đường mỗi lần sạc - - 160km 285km Dung tích bình xăng 5,5 lít 4,2 lít - - Dung lượng pin - - 3,5 kWh 6,4 kWh Thời gian sạc - - Khoảng 4 tiếng (sạc 1.000W) Khoảng 4 tiếng (sạc 1.800W)

Về mặt vận hành, 2 mẫu xe tay ga chạy xăng có các thông số gần tương đồng với nhau, nhưng khác biệt giữa 2 mẫu xe điện có thể thấy rõ. Điều này một phần đến từ việc VinFast Vento S đang thiếu một phiên bản nâng cấp (hoặc thậm chí một mẫu xe thay thế, tùy chiến lược của hãng).

Tuy nhiên, các thông số đặc trưng của xe xăng và xe điện không tương đồng nhau, khiến cho phép so sánh trở nên không chắc chắn. Xe điện có thể giúp cắt giảm chi phí sử dụng (như tiền xăng hay tiền thay dầu), nhưng người dùng cần thay đổi thói quen để có thể sử dụng (như lưu ý về thời gian sạc, hay tính toán quãng đường di chuyển).

Yamaha LEXi 155.

Các tính năng khác

Mẫu xe Tính năng khác Honda Vario 160 Cổng sạc USB-A ở hộc đồ phụ, khóa thông minh smartkey, ngắt động cơ tạm thời, phanh kết hợp CBS. Yamaha LEXi 155 Kết nối điện thoại và hiển thị thông báo trên màn hình xe, cổng sạc ở hộc đồ phụ, khóa thông minh smartkey, phanh đĩa trước ABS. VinFast Vento S Đèn LED toàn bộ, đèn pha LED Projector, pin LFP, PAAK (dùng điện thoại như chìa khóa), kết nối điện thoại và hiển thị thông tin xe, định vị xe toàn cầu, khóa thông minh smartkey tự động mở-tắt máy trong phạm vi 1m, phanh đĩa trước và sau, phanh trước ABS. Dat Bike Quantum S1 Đèn LED toàn bộ, PAAK (dùng điện thoại như chìa khóa, hỗ trợ dừng và khởi hành ngang dốc, chế độ đi lùi, tắt-mở xe tự động, ga tự động Cruise Control, kết nối điện thoại và hiển thị thông tin vận hình xe, phanh đĩa trước-sau CBS, cổng sạc ở hộc đồ phụ.

So với các mẫu xe chạy xăng, các mẫu xe điện thường có ưu thế khi có nhiều trang bị công nghệ hỗ trợ. Với các mẫu xe trong bảng so sánh, có thể thấy hai mẫu xe điện áp đảo về các tính năng khác.

Tuy nhiên, tương tự như các thông số vận hành, VinFast Vento S dù có nhiều trang bị tốt bậc nhất thị trường vào thời điểm ra mắt, nhưng hiện tại đã tỏ ra đuối sức và cần có một phiên bản nâng cấp. Dat Bike Quantum S1 ra mắt sau, nhà sản xuất đã có đủ thời gian để nghiên cứu và cho ra các tính năng thú vị hơn, như chế độ lùi, chế độ khởi hành ngang dốc.

Tuy nhiên, xét về an toàn thì cả VinFast Vento S với phanh đĩa trước - sau kèm ABS đơn kênh và Dat Bike Quantum S1 với hỗ trợ khởi hành ngang dốc đang có ưu thế riêng.

Kết luận

Có thể thấy, các mẫu xe được so sánh có những điểm mạnh và yếu riêng khi so với một số đối thủ nổi bật trong phân khúc. Trong khi các mẫu xe xăng có thể mang lại cảm xúc cho người sử dụng bằng tiếng máy mạnh mẽ, các mẫu xe điện mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện nghi với loạt tính năng kết nối thú vị.

Nếu Honda Vario 160 có thể dựa vào danh tiếng lâu đời và được nhiều người tin tưởng để làm điểm mạnh, thì Yamaha LEXi 155 có thể thuyết phục khách hàng bằng thiết kế mạnh mẽ và sắc cạnh. Trong khi VinFast Vento S có thể khiến người tiêu dùng an tâm khi có chế độ bảo hành vượt trội, Dat Bike Quantum S1 lại có thể gây ấn tượng với tính năng hỗ trợ hỗ trợ khởi hành ngang dốc độc nhất trong phân khúc xe máy phổ thông.