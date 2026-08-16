Suzuki XL7 2026 giá quy đổi từ hơn 400 triệu đồng đang ‘hot’ ở gần Việt Nam: Hơn 1.300 đơn chốt sau chưa đẩy nửa tháng

Chỉ sau hai tuần ra mắt tại Indonesia, Suzuki XL7 phiên bản mới đã gặt hái thành công với hơn 1.300 đơn đặt hàng nhờ diện mạo nâng cấp hiện đại.

Suzuki XL7 mới đang "hot" ở Indonesia

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) đang ghi nhận mức doanh số ấn tượng nhờ dòng xe Suzuki XL7 phiên bản mới tại thị trường Indonesia. Hàng nghìn chiếc xe 7 chỗ này đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần kể từ thời điểm ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS 2026).

Thông tin này được xác nhận bởi Donny Saputra, Phó Giám đốc Điều hành của PT SIS. Theo ông, dòng xe XL7 nâng cấp đã thu hút hơn 1.300 đơn đặt hàng kể từ khi chính thức trình làng. Tổng số lượng đơn đặt hàng (SPK) đã vượt mốc 1.300 chiếc.

Suzuki XL7 mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng Indonesia. Ảnh: Apakabar

Suzuki XL7 sắp ra mắt Việt Nam?

Cách đây khoảng 2 tháng, những chiếc Suzuki XL7 2026 đã được bắt gặp ở trung tâm kiểm tra khí thải tại Việt Nam. Thậm chí, mẫu xe mới này xuất điện trước cả thời điểm xe ra mắt toàn cầu. Tuy nhiên, XL7 mới lại chọn Indonesia để ra mắt trước.

Những chiếc XL7 mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Bản nâng cấp của Suzuki XL7 có gì?

Suzuki XL7 phiên bản mới phân phối tại Indonesia gồm ba phiên bản chính là Alpha (mild-hybrid), Beta (mild-hybrid) và Zeta (động cơ xăng).

3 phiên bản của Suzuki XL7 2026. Ảnh: Suzuki

Về ngoại thất, mẫu xe sở hữu nhiều cải tiến như lưới tản nhiệt phía trước thiết kế hầm hố, lớn hơn, đèn sương mù LED mới, mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới, đèn hậu kết hợp điểm nhấn màu đen cùng ăng-ten vây cá mập.

Xe có thay đổi lớn ở phần đầu. Ảnh: Suzuki

Bên cạnh diện mạo được tinh chỉnh, biến thể nâng cấp còn sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ mới bao gồm màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Android Auto cùng Apple CarPlay, hệ thống camera 360 độ và thiết bị ghi hình hành trình. Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và camera hành trình (DVR) cũng đã được nâng cấp.

Nội thất xe chỉ thay đổi nhẹ. Ảnh: Suzuki

Khối động cơ của xe vẫn được duy trì với loại K15B 1.5L bốn xi-lanh, sản sinh công suất 103,2 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Trong đó, các phiên bản mild-hybrid được tích hợp thêm công nghệ thông minh Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Sức mạnh từ động cơ được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp.

Tại Indonesia, giá XL7 2026 khởi điểm từ 274,3 triệu rupiah (khoảng 403 triệu đồng).