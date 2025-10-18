HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Suzuki vừa trình làng mẫu xe mới, nhiều người khen

Tin-ảnh: Nguyễn Hải |

Tối 17-10, Suzuki Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đồng thời giới thiệu chiếc SUV hoàn toàn mới - Suzuki Fronx.

Mẫu xe này được nhiều người nhận xét có thiết kế đẹp, khác biệt so với những mẫu xe của Suzuki đã có trước đó được xem là "xấu" nên chưa được thị trường chấp nhận.

Suzuki vừa trình làng mẫu xe mới, nhiều người khen- Ảnh 1.

Mẫu xe Fronx được nhận xét có thiết kế khác biệt so với những mẫu xe trước đó của Suzuki

Mẫu All-new Fronx trang bị động cơ K15C thế hệ mới, hệ thống hybrid của Suzuki (SHVS) và hộp số tự động 6 cấp có lẫy chuyển số trên vô lăng giúp tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 5,2 lít/100 km. Xe còn được trang bị an toàn Suzuki Safety Support (ADAS), 6 túi khí SRS, hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Nhiều người "trầm trồ" mẫu xe mới của Suzuki

Xe có giá bán từ 520 triệu đồng bản tiêu chuẩn, bản giữa có mức giá 599 triệu đồng và bản cao 649 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ nặng ký khác là Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue và cho cả xe điện VF 5 của VinFast.

Suzuki vừa trình làng mẫu xe mới, nhiều người khen- Ảnh 2.

Mẫu xe thuần điện Vitara của Suzuki

Tại sự kiện, Suzuki Việt Nam còn giới thiệu mẫu xe thuần điện SUV Vitara 5 chỗ có kích thước rộng rãi. Dự kiến mẫu xe này sẽ được mở bán vào năm tới với mức giá cạnh tranh với các đối có cùng phân khúc.

Suzuki vừa trình làng mẫu xe mới, nhiều người khen- Ảnh 3.

Động cơ gắn ngoài của Suzuki

Cũng tại sự kiện này, Suzuki Việt Nam còn giới nhiều động cơ Suzuki gắn ngoài sử dụng cho đường thủy và sẽ mở bán trong thời gian tới tại thị trường Việt Nam.

Tags

xe điện

Suzuki

Suzuki Vitara

Suzuki Fronx

Suzuki eVitara

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại