Suzuki ra mắt xe ga giá 41 triệu, đẹp ngang SH Mode, Vision

Trong bối cảnh thị trường xe tay ga phổ thông tại Việt Nam gần như là sân chơi riêng của Honda Vision, sự xuất hiện của một đối thủ tiềm năng luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, Suzuki đã chính thức trình làng mẫu xe ga Let's 2026 tại thị trường Campuchia, một động thái được cho là có thể tạo ra làn gió mới nếu mẫu xe này được đưa về Việt Nam.

Với mức giá quy đổi chỉ khoảng 41 triệu đồng, Suzuki Let's 2026 được định vị để cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản cao cấp của Honda Vision, nhưng lại sở hữu thiết kế và trang bị có phần "nhỉnh" hơn.

Điểm thu hút đầu tiên của Suzuki Let's 2026 chính là thiết kế. Mẫu xe sở hữu vóc dáng thon gọn, hiện đại và thời trang, được nhiều người đánh giá là có đường nét thanh lịch sánh ngang với Honda SH Mode. Dàn tem với đồ họa mới trẻ trung cùng 4 tùy chọn màu sắc (Trắng, Trắng vàng, Trắng xanh và Trắng đỏ) giúp xe dễ dàng chinh phục cả khách hàng nam và nữ.

Tuy nhiên, trang bị đáng tiền nhất trên Suzuki Let's 2026 chính là hệ thống khóa thông minh Smart Key có khả năng kết nối và điều khiển qua ứng dụng di động. Đây là một tính năng vượt trội, thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe tay ga đắt tiền hơn và là một điểm cộng cực lớn so với Honda Vision, vốn chỉ được trang bị smart key dạng núm xoay cơ bản.

Bên cạnh đó, xe cũng không hề thua kém về các tiện ích hiện đại khác như:

Hệ thống đèn chiếu sáng Full LED.

Cụm đồng hồ với giao diện kỹ thuật số sắc nét.

Cổng sạc USB tiện lợi được bố trí dưới yên xe.

Trái tim của Suzuki Let's 2026 là khối động cơ SOHC, 4 thì, dung tích 112.7cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử cùng công nghệ LEaP độc quyền của Suzuki, mang lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với trọng lượng chỉ 90 kg và chiều cao yên ở mức 740 mm, Suzuki Let's 2026 tỏ ra cực kỳ phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp việc di chuyển và dắt xe trong các đô thị đông đúc trở nên linh hoạt và dễ dàng.

Xe được trang bị la-zăng hợp kim 14 inch cho cả hai bánh. Tương tự Honda Vision, hệ thống phanh của Let's 2026 là sự kết hợp giữa phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau, chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Suzuki Let's 2026 được công bố với mức giá niêm yết tại Campuchia là 1.810 USD, tương đương khoảng 41 triệu đồng.

Mức giá này đặt Suzuki Let's 2026 vào một vị thế cạnh tranh rất thú vị. Nó rẻ hơn đáng kể so với Honda Air Blade (giá từ 42 triệu) và SH Mode (giá từ 57 triệu), trong khi chỉ ngang ngửa với các phiên bản cao cấp nhất của Honda Vision (bản Thể thao và Cổ điển).

Nếu Suzuki Việt Nam quyết định phân phối mẫu xe này với mức giá tương tự, Suzuki Let's 2026 hoàn toàn có thể trở thành một "kẻ ngáng đường" khó chịu, một sự lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga có thiết kế đẹp, nhiều công nghệ hơn trong cùng tầm giá với "xe ga quốc dân" Honda Vision.