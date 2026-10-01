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Suzuki ra mắt động cơ 1.2L có tăng áp, mạnh hơn cả máy 1.5L

Thanh Nhã
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Suzuki đặt mục tiêu đạt hiệu suất nhiệt lên tới 40% khi ra mắt.

Suzuki vừa công bố thông số kỹ thuật của một nguyên mẫu động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 1,2L với công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp tại Nhật Bản. Động cơ này đang được phát triển cho các thị trường như Ấn Độ và được thiết kế để vận hành bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, bao gồm xăng, ethanol E100, khí thiên nhiên nén (CNG) và khí sinh học nén (CBG).

Nguyên mẫu này nằm trong lộ trình phát triển hệ thống truyền động tổng thể của Suzuki, được vạch ra trong ​​"Chiến lược Công nghệ 2026: Tầm nhìn 10 năm tiếp theo". Hãng đang hướng tới việc cải thiện hiệu suất nhiệt, đồng thời nghiên cứu các công nghệ động cơ và điện hóa khác nhau.

Suzuki ra mắt động cơ 1.2L có tăng áp, mạnh hơn cả máy 1.5L - Ảnh 1.

Suzuki đang tập trung cải thiện các dòng xe cỡ nhỏ. Ảnh: Potyambiental

Thông tin chi tiết về động cơ Suzuki mới

Động cơ xăng tăng áp 1,2L mới được thiết kế để sản sinh công suất tối đa 126 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm. Theo thông tin từ MotorFan, nguyên mẫu này được phát triển dựa trên động cơ 3 xi-lanh Z12E – loại động cơ hiện đang được sử dụng trên các mẫu xe Swift, Baleno và Dzire.

Phiên bản tăng áp được cho là trang bị bộ tăng áp biến thiên và bộ làm mát khí nạp bằng nước. Các thành phần này nhằm mục đích cải thiện hiệu suất và hiệu quả hoạt động của động cơ trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Suzuki đặt mục tiêu đạt hiệu suất nhiệt lên tới 40% khi ra mắt, cùng mục tiêu dài hạn là đạt mức 50% vào năm 2035. Đây là các mục tiêu phát triển chứ không phải kết quả hiệu suất thực tế đã được kiểm chứng độc lập.

Động cơ này cũng đang được phát triển để tương thích với nhiên liệu E100, CNG và CBG, qua đó có tiềm năng đáp ứng nhu cầu của các thị trường có cơ sở hạ tầng nhiên liệu và yêu cầu năng lượng khác nhau.

Suzuki ra mắt động cơ 1.2L có tăng áp, mạnh hơn cả máy 1.5L - Ảnh 2.

Khối động cơ 1.2L tăng áp được phát triển dựa trên động cơ mang mã Z12E. Ảnh: Car and Bike

Suzuki nghiên cứu phát triển động cơ 1.5L tăng áp

Suzuki cũng đã tiết lộ thông tin chi tiết về nguyên mẫu động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1,5L lớn hơn. Động cơ này đang được phát triển để đạt công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm.

Tương tự như phiên bản 1,2L, động cơ này được thiết kế để tương thích với nhiên liệu ethanol E100, CNG và CBG.

Động cơ cỡ lớn này có thể được trang bị cho các dòng xe đòi hỏi công suất và mô-men xoắn cao hơn, tuy nhiên Suzuki chưa tiết lộ cụ thể mẫu xe hay thị trường nào sẽ sử dụng động cơ này.

Tags

Ấn Độ

Nhật Bản

Suzuki

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