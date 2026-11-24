Suzuki Fronx đã vượt mốc 600.000 xe bán ra tại Ấn Độ sau hơn 3 năm ra mắt. Mẫu SUV cỡ nhỏ này đang ghi nhận đà tăng trưởng doanh số đáng chú ý, thậm chí vượt Baleno để trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong hệ thống đại lý Nexa ở năm tài chính 2027.

Suzuki Fronx vừa đạt cột mốc hơn 600.000 xe bán ra tại thị trường Ấn Độ kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2023. Theo số liệu được công bố, tính đến hết tháng 10/2026, mẫu SUV này đạt tổng doanh số 603.463 xe.

Đáng chú ý, Suzuki Fronx là mẫu SUV đầu tiên được phân phối thông qua hệ thống đại lý Nexa của Maruti Suzuki vượt mốc doanh số này. Trong năm tài chính 2027, tính từ tháng 4 đến tháng 10/2026, xe đạt doanh số 130.149 chiếc, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 93.808 chiếc.

Suzuki Fronx tại thị trường Ấn Độ với thiết kế SUV lai coupe. Ảnh: Suzuki

Kết quả này giúp Suzuki Fronx vượt qua Baleno với 129.488 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong danh mục Nexa. Trước đó, ở năm tài chính 2026, Fronx đứng thứ hai với 172.363 xe, chỉ thấp hơn Baleno 197 chiếc.

Xét theo từng năm tài chính, Suzuki Fronx đạt doanh số 134.735 xe trong năm 2024, tăng lên 166.216 xe trong năm 2025 và đạt 172.363 xe trong năm 2026. Tính riêng tháng 10/2026, mẫu SUV này bán được 20.014 xe, lần thứ tư vượt mốc 20.000 chiếc trong một tháng kể từ khi ra mắt.

Tốc độ tích lũy doanh số của Suzuki Fronx cũng ngày càng nhanh. Mẫu xe đạt 100.000 chiếc sau 10 tháng, 200.000 chiếc sau 17 tháng và 300.000 chiếc sau hơn 23 tháng. Đến tháng 5/2026, tức khoảng 38 tháng sau khi ra mắt, doanh số đã vượt 500.000 xe. Như vậy, Suzuki Fronx chỉ mất hơn 5 tháng để bán thêm 100.000 chiếc tiếp theo.

Khoang nội thất Suzuki Fronx với màn hình giải trí trung tâm. Ảnh: Suzuki

Ngoài thị trường nội địa, Maruti Suzuki đã xuất khẩu hơn 220.000 xe Fronx sang các quốc gia khác. Đây cũng là một phần đóng góp vào tổng sản lượng của mẫu SUV này kể từ khi xuất hiện trên thị trường.

Về vận hành, Suzuki Fronx có các tùy chọn động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, động cơ xăng tăng áp 1.0L và động cơ CNG 1.2L. Trong đó, động cơ 1.2L 4 xi-lanh cho công suất 90 mã lực, bản CNG đạt 77,5 mã lực, còn động cơ tăng áp 1.0L 3 xi-lanh có công suất 100 mã lực.

Các tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp, tự động vô cấp AMT và tự động 6 cấp sử dụng bộ biến mô. Riêng phiên bản CNG chỉ đi kèm hộp số sàn.

Tại Ấn Độ, Suzuki Fronx cạnh tranh trong nhóm SUV cỡ nhỏ với những cái tên như Hyundai Venue, Kia Sonet, Nissan Magnite, Renault Kiger và Maruti Brezza. Mẫu xe có giá bán từ 690.000 đến 1,189 triệu rupee, tương đương khoảng 200-345 triệu đồng, chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan.

Với doanh số đạt 130.149 xe chỉ trong 7 tháng đầu năm tài chính 2027, Suzuki Fronx được dự báo có thể vượt mốc 200.000 xe trong cả năm tài chính, kết thúc vào tháng 3/2027. Theo dự báo của Autocar India, con số này có thể đạt khoảng 225.000 chiếc.

Trong khi đó, Maruti Suzuki được cho là đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp của Suzuki Fronx, dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2027.