Suzuki Fronx siêu đắt khách ở gần Việt Nam: Bán trung bình hơn 2.000 xe/tháng, chiếm gần nửa phân khúc dù ra mắt chưa lâu

Sự xuất hiện của Suzuki Fronx đang tạo ra những xáo trộn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng A tại Indonesia. Mẫu SUV cỡ nhỏ này ghi nhận doanh số vượt xa kỳ vọng ban đầu của hãng, nhanh chóng trở thành điểm sáng trong bức tranh bán hàng của Suzuki chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Suzuki Fronx nhanh chóng trở thành điểm sáng doanh số trong phân khúc SUV hạng A tại Indonesia. Ảnh: ST

Theo số liệu bán hàng giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12/2025, Suzuki Fronx đạt tổng doanh số wholesales hơn 12.314 xe, chiếm khoảng 40% thị phần phân khúc SUV hạng A. Con số này cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu của Suzuki, vốn chỉ đặt kỳ vọng ở mức khoảng 25%. Đáng chú ý, Fronx gia nhập thị trường không lâu nhưng đã phải cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Honda WR-V hay Nissan Magnite.

Diễn biến doanh số theo từng tháng cho thấy Fronx không chỉ bùng nổ ở giai đoạn đầu ra mắt. Sau khi duy trì lượng xe bán ra ổn định trong các tháng giữa năm, mẫu SUV này ghi nhận mức tăng mạnh vào tháng 12 với 3.588 xe bán ra. Đây được xem là tín hiệu cho thấy sức hút của Fronx không đơn thuần đến từ hiệu ứng ra mắt, mà còn phản ánh nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng.

Thiết kế trẻ trung giúp Fronx thu hút lượng lớn khách hàng ngay từ giai đoạn đầu mở bán. Ảnh: ST

Đại diện Suzuki Indonesia cho biết lượng khách hàng đăng ký lái thử Fronx vẫn duy trì ở mức cao trong suốt nửa cuối năm 2025, không có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều này cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với mẫu xe này mang tính bền vững hơn so với nhiều sản phẩm mới khác, vốn thường chỉ thu hút chú ý trong thời gian ngắn sau khi trình làng.

Doanh số tăng mạnh cuối năm cho thấy sức hút của Fronx không chỉ đến từ hiệu ứng ra mắt. Ảnh: ST

Tuy vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu thành công của Suzuki Fronx có đủ nền tảng để duy trì trong dài hạn hay chỉ là “tuần trăng mật” ngắn ngủi. Phân khúc SUV hạng A tại Indonesia vốn có mức độ cạnh tranh rất cao, nơi các đối thủ liên tục tung ra bản nâng cấp, điều chỉnh giá bán và bổ sung trang bị nhằm giữ thị phần. Để tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng, Suzuki được cho là sẽ phải duy trì các chương trình kích cầu, đồng thời tính đến khả năng làm mới sản phẩm hoặc mở rộng danh mục phiên bản trong thời gian tới.