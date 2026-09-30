Suzuki Fronx sắp có phiên bản REEV kiểu VinFast VF Wild nhưng máy nhỏ hơn, thêm cạnh tranh Sonet, Venue

Suzuki công bố chiến lược phát triển trong 10 năm tới với loạt công nghệ mới, gồm hybrid nối tiếp, range extender, động cơ xăng tăng áp và xe điện. Hãng đồng thời đặt mục tiêu giảm trọng lượng, chi phí và thời gian phát triển.

Suzuki mở rộng danh mục hệ truyền động điện hóa

Suzuki đang xây dựng một chiến lược phát triển theo hướng đa công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện. Hãng sẽ phát triển đồng thời xe điện (BEV), hybrid (HEV), mild-hybrid và hệ thống range extender (mở rộng phạm vi).

Suzuki sẽ đẩy mạnh phát triển xe hybrid mới. Ảnh: Suzuki

Một trong những trọng tâm là hệ truyền động Series HEV mới. Đây sẽ là nền tảng để Suzuki phát triển tiếp thành hệ thống REEV Light, lần đầu xuất hiện trên xe của hãng.

Suzuki cũng đang phát triển động cơ xăng tăng áp mới dành cho những thị trường như Ấn Độ.

Theo Suzuki, hệ thống e-Axle 3-trong-1 đang sử dụng trên mẫu xe điện đô thị e Sky sẽ được phát triển thành cụm 6-trong-1 với kích thước tương đương. Hệ thống này có thể dùng chung cho cả BEV và HEV.

Một phiên bản lớn hơn 10% cũng được phát triển cho các mẫu xe cỡ nhỏ, compact và cỡ trung.

Dải sản phẩm hybrid mới sẽ tập trung vào các dòng xe nhỏ. Ảnh: Đại lý

Series HEV có thể tiến hóa thành REEV

Các mẫu xe nhỏ sẽ được trang bị hệ thống mild-hybrid mới, giúp giảm khoảng 15% lượng CO2, tương đương 150 kg trên mỗi 10.000 km. Trong khi đó, hệ thống Series HEV được kỳ vọng giảm 29% lượng CO2, tương đương khoảng 300 kg trên mỗi 10.000 km.

REEV là một điểm sáng trong báo cáo về hybrid của Suzuki. Ảnh: Suzuki

Điểm khác biệt của Series HEV nằm ở cách động cơ đốt trong hoạt động. Thay vì truyền lực trực tiếp tới bánh xe, động cơ sẽ đóng vai trò như một máy phát điện cung cấp năng lượng cho hệ thống điện.

Cấu hình này tạo tiền đề để Suzuki phát triển thành REEV Light bằng cách bổ sung khả năng sạc ngoài và tối ưu dung lượng pin. Suzuki cho biết hệ thống range extender mới không cần bộ pin quá lớn. Hãng kỳ vọng cách tiếp cận này vừa giảm trọng lượng, vừa hạn chế nỗi lo về phạm vi hoạt động so với xe thuần điện.

REEV là công nghệ xe điện mở rộng phạm vi tương tự trên VinFast VF Wild mới ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, REEV của Suzuki là dạng nhẹ hơn với máy nhỏ hơn.

Theo Autocar India, Baleno và Fronx có thể là những mẫu Suzuki đầu tiên sử dụng hệ thống Series HEV mới. Sau đó, công nghệ này có khả năng được mở rộng sang S-Cross, Vitara, Grand Vitara và Victoris.

Suzuki Fronx sắp được nâng cấp hệ thống hybrid mới. Ảnh: Đại lý

Động cơ tăng áp hướng tới hiệu suất nhiệt 50%

Dù đẩy mạnh điện hóa, Suzuki chưa từ bỏ động cơ đốt trong. Hãng đang phát triển một động cơ xăng tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp mới cho các thị trường như Ấn Độ. Một phiên bản sử dụng CNG cũng có thể được phát triển.

Suzuki đặt mục tiêu nâng hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong từ khoảng 40% hiện nay lên 50% trên các thế hệ tương lai.

Để đạt được mục tiêu này, hãng nghiên cứu nhiều giải pháp như đốt cháy hỗn hợp nghèo với EGR cao, thu hồi nhiệt thải, dầu bôi trơn độ nhớt thấp, vật liệu nano-carbon và tối ưu chu trình Miller.

Xe Suzuki tương lai sẽ nhẹ hơn

Giảm trọng lượng tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược của Suzuki. Các quy định mới về an toàn và khí thải dự kiến khiến mỗi chiếc xe nặng thêm khoảng 80 kg từ năm 2030. Để bù lại, Suzuki muốn giảm 100-120 kg trên mỗi xe mà không ảnh hưởng đến an toàn. Kế hoạch này được gọi là “S Light”.

Các xe Suzuki trong tương lai sẽ còn nhẹ hơn nữa. Ảnh: Suzuki

Suzuki đang áp dụng hàng loạt giải pháp để cắt giảm từng gram trọng lượng. Chẳng hạn, các bu-lông M8 với phần đầu nhỏ hơn có thể giảm khoảng 1 gram mỗi chiếc. Với hơn 2.000 chi tiết liên kết trên mỗi xe, mức giảm sẽ được cộng dồn.

Hãng cũng sử dụng thép siêu cường độ cao 1.470 MPa tại những khu vực quan trọng đối với khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.

Rút ngắn thời gian phát triển xuống 24 tháng

Suzuki muốn giảm một nửa thời gian phát triển sản phẩm, từ mức hiện tại xuống còn 24 tháng vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu, hãng sẽ tăng mức độ sử dụng linh kiện mô-đun và công cụ kỹ thuật số. Nhà máy Manesar tại Ấn Độ được đặt mục tiêu tăng 30% hiệu quả phát triển và 50% hiệu quả sản xuất.

Suzuki cũng đang đơn giản hóa kiến trúc điện tử với khái niệm “SDV Lite”.

Từ năm 2031, hệ thống Central Zone ECU dự kiến giúp giảm 30% chi phí điện tử và 15% trọng lượng mô-đun.

Song song với đó, Suzuki muốn tiêu chuẩn hóa các hệ thống hỗ trợ lái ADAS trên toàn bộ danh mục sản phẩm tương lai.