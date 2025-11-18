Suzuki Fronx mới ra mắt đã giảm tới 45 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế từ 505 triệu, ‘phả hơi nóng’ lên Raize, Sonet

Suzuki Fronx giảm giá đến 45 triệu đồng

Nhiều đại lý Suzuki chính hãng trên toàn quốc đang áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt đối với Suzuki Fronx.

Cụ thể, các đại lý phía Nam giảm 45 triệu đồng đối với 2 phiên bản GLX, GLX Plus và15 triệu đồng đối với phiên bản GL. Trong khi đó, các đại lý phía Bắc giảm giá ít hơn, ở mức 40 triệu đồng đối GLX và GLX Plus, 10 triệu đồng đối với bản GL.

Suzuki Fronx đang giảm giá 10-45 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Như vậy, giá thực tế của Fronx GLX từ mức 599 triệu đồng nay chỉ còn 554-559 triệu đồng, Fronx GLX Plus từ 649 triệu đồng nay chỉ còn 604-609 triệu đồng, Fronx GL từ 520 triệu đồng nay chỉ còn 505-10 triệu đồng tùy theo từng khu vực.

Ngoài ra, các đại lý cho biết khách hàng mua xe còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện khác.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Mức giảm miền Bắc (triệu đồng) Mức giảm miền Nam (triệu đồng) Giá thực tế (triệu đồng) GL 520 10 15 505-510 GLX 599 40 45 554-559 GLX Plust 649 40 45 604-609

Với mức giảm này, giá bán của Suzuki Fronx đang tiệm cận các mẫu xe cùng phân khúc CUV cỡ A tại Việt Nam như Toyota Raize (510 triệu đồng), Kia Sonet (499-624 triệu đồng) và Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Trước đó, đại diện hãng xe Nhật cho biết đặt mục tiêu bán 2.500 chiếc vào năm 2026. Có thể, việc giảm giá từ đại lý sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của mẫu xe này.

Suzuki Fronx có gì?

Suzuki Fronx chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 17/10 vừa qua. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Fronx ra mắt Việt Nam vào ngày 17/10, tức là đến nay mới được 1 tháng. Ảnh: Quốc Minh

Suzuki Fronx có thiết kế CUV lai coupe với mui sau xe được kéo chéo xuống đuôi xe. Bản cao cấp nhất có đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm 16 inch. Xe có 7 màu khác nhau gồm Xanh Đen, Cam Đen, Ngà Đen, Trắng Đen, Trắng, Xám, Đen.

Vào bên trong, xe có vô-lăng ba chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ. Một số tính năng đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây trên bản GLX Plus.

Nội thất Suzuki Fronx có thiết kế như Swift. Ảnh: Đại lý.

Về vận hành, Suzuki Fronx tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid là sự khác biệt lớn so với các đối thủ, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135Nm. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cơ cấu này giống mẫu XL7 Hybrid đang bán tại Việt Nam.

Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp.



