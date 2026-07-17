Suzuki Fronx ‘làm mưa làm gió’ ở thị trường xuất xe sang Việt Nam: Bán hơn 14.000 xe/năm, là ‘vua doanh số’ phân khúc, bản hybrid bán khủng nhất

Chỉ sau một năm ra mắt, Suzuki Fronx sản xuất tại Indonesia đã gặt hái thành công vang dội với doanh số bán lẻ hơn 14.000 xe, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ và xuất khẩu mạnh mẽ ra toàn cầu.

Doanh số Suzuki Fronx bùng nổ ở Indonesia

Dòng xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Fronx đã chứng minh sức hút mạnh mẽ khi nhanh chóng được thị trường đón nhận vô cùng tích cực ngay từ khi ra mắt. Nhà phân phối PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) liên tục ghi nhận những bước tiến đầy khả quan của mẫu xe chiến lược này. Từ doanh số bán hàng bứt phá cho đến những đóng góp lớn vào sản lượng xuất khẩu và các giải thưởng danh giá, Suzuki Fronx đang liên tiếp thiết lập những cột mốc đáng nhớ cho thương hiệu.

Trong vòng một năm, tính từ tháng 6/2025 đến tháng 5/2026, Suzuki Fronx đã đạt doanh số bán lẻ ấn tượng với hơn 14.000 chiếc. Kết quả vượt trội này giúp Fronx xuất sắc vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ đô thị tại thị trường Indonesia, vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng phân khúc là Toyota Raize, Daihatsu Rocky và Nissan Magnite.

Suzuki Fronx bán chạy nhất phân khúc ở Indonesia. Ảnh: Katadata

Khách hàng mua xe đặc biệt ưa chuộng phiên bản cao cấp nhất là SGX khi phiên bản này chiếm tới 52% tổng lượng xe bán ra. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về phiên bản GX với 27% và bản GL với 21%. Đáng chú ý, có tới 79% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các phiên bản được trang bị công nghệ lai nhẹ Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Fronx cũng chính là mẫu xe thứ tư của Suzuki tại thị trường Indonesia sở hữu công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tiên tiến này. Ngoài ra, phiên bản SGX còn được tích hợp hệ thống an toàn chủ động ADAS (Suzuki Safety Support), mang lại khả năng bảo vệ tối ưu và trải nghiệm lái hiện đại vượt trội cho người sử dụng.

Fronx hybrid đang bán chạy nhất trong các phiên bản. Ảnh: Katadata

Ông Donny Saputra, Phó Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị xe du lịch của SIS, chia sẻ rằng Suzuki Fronx có sức hấp dẫn đặc biệt lớn đối với người tiêu dùng khi chiếm lĩnh tới 35% thị phần trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hai hàng ghế chỉ trong năm đầu tiên xuất hiện.

Suzuki Fronx cũng đang được đẩy mạnh xuất khẩu

Sự thành công của dòng xe Suzuki Fronx mang lại niềm tự hào lớn cho thương hiệu Suzuki nói riêng và toàn ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Indonesia nói chung. Mẫu xe này được sản xuất nội địa hoàn toàn tại nhà máy hiện đại Suzuki Cikarang. Quy trình lắp ráp dòng xe này đã góp phần thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy chuỗi cung ứng linh kiện trong nước và tạo ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho người lao động bản địa.

Fronx ở Việt Nam được nhập từ Indonesia. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nội địa, Suzuki Fronx còn đóng vai trò then chốt trong hoạt động xuất khẩu của Suzuki Indonesia. Trong cùng khoảng thời gian trên, mẫu xe toàn cầu này đã ghi nhận sản lượng xuất khẩu đạt hơn 6.000 xe nguyên chiếc (CBU) sang sáu quốc gia mục tiêu, đồng thời xuất khẩu hơn 4.000 bộ linh kiện lắp ráp dạng CKD sang thị trường quốc tế.Những chiếc Fronx bán ở Việt Nam hiện được nhập từ Indonesia.