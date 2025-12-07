Suzuki Fronx giảm giá mạnh "chưa từng có"; Xe tải điện VinFast sắp lăn bánh đến tay khách Việt

Suzuki Fronx giảm giá mạnh "chưa từng có"

Suzuki Fronx: Mẫu CUV cỡ A mới được nhập khẩu từ Indonesia đang được ưu đãi mạnh trong tháng 12/2025 tại Việt Nam với mức giảm từ 26 đến 60 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản GL giảm 26 triệu, xuống 494 triệu đồng.

GLX giảm tới 60 triệu — giá thực tế còn 539 triệu đồng, mức giảm sâu nhất.

Bản GLX Plus giảm 35 triệu, còn 614 triệu đồng.

So với các đối thủ trong phân khúc, như Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue, mức giá mới của Fronx hiện nằm ở mức thấp hoặc cạnh tranh hơn toàn bộ.

Fronx sở hữu thiết kế CUV lai coupe với đuôi vuốt dốc, phiên bản cao cấp có đèn LED, mâm 16 inch. Nội thất có màn hình cảm ứng, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto; bản cao cấp còn có HUD, sạc không dây trong khi bản tiêu chuẩn giữ màn hình nhỏ hơn và trang bị đơn giản.

Với mức giảm đáng kể đúng dịp cuối năm. Fronx đang nổi lên như một lựa chọn “giá mềm, trang bị ổn” trong phân khúc CUV nhỏ, phù hợp với người dùng tìm xe đô thị đa dụng mà tiết kiệm chi phí.

Xe tải điện VinFast chuẩn bị đến tay khách Việt

VinFast EC Van: Mẫu xe tải điện cỡ nhỏ mới của VinFast vừa lộ diện với giá bán chỉ 285 triệu đồng (kèm pin), được đánh giá là bước tiến quan trọng cho phân khúc vận tải đô thị thân thiện môi trường tại Việt Nam.

Với kích thước nhỏ gọn (3.767 × 1.680 × 1.790 mm), chiều dài cơ sở 2.520 mm, EC Van dễ dàng di chuyển trong ngõ nhỏ, thành phố đông đúc. Xe có khoang lái 2 chỗ, khoang chứa hàng dung tích lên đến 2.600 lít, tải trọng khoảng 600 kg.

Về vận hành, EC Van sử dụng động cơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn 110 Nm, tốc độ tối đa 75 km/h; pin dung lượng 17 kWh cho phép di chuyển khoảng 150 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với thời gian sạc từ 10% lên 70% khoảng 42 phút.

Với mức giá và thông số như trên, EC Van được xem là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp giao hàng nhỏ, hộ kinh doanh cá nhân và dịch vụ vận chuyển đô thị. Giúp tiết kiệm chi phí, linh hoạt, lại thân thiện với môi trường.

Bentley sắp có SUV nhỏ hơn Bentayga: Thuần điện, màn hình lớn

Bentley đang phát triển một mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới, tạm gọi là Urban SUV, có kích thước nhỏ hơn Bentayga. Nguyên mẫu thử nghiệm vừa xuất hiện tại đường đua Nürburgring với lớp ngụy trang kín, để lộ đường mái thấp. Cho thấy Urban SUV định vị ở phân khúc nhỏ hơn và “thân thiện đô thị”.

Khác với nhiều mẫu EV hiện nay, Bentley được cho là sẽ không dùng màn hình cỡ lớn kiểu “máy tính bảng”, thay vào đó giữ phong cách nội thất sang trọng truyền thống của hãng.

Mẫu Urban SUV dự kiến chỉ có bản thuần điện, nhiều khả năng dùng chung nền tảng và bộ pin 113 kWh với Porsche Cayenne Electric, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh và công suất nằm giữa các phiên bản của Cayenne Electric.

Bentley dự kiến ra mắt mẫu SUV này vào năm 2026 và bắt đầu giao xe từ năm 2027.

*Tổng hợp từ nhiều nguồn



