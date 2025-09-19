Suzuki Fronx chốt ra mắt Việt Nam tháng sau: Có thể có ADAS, hybrid đấu Raize, Sonet

Suzuki Fronx ra mắt Việt Nam ngày 17/10 tới. Ảnh: Hoàng Dũng

Suzuki Fronx được chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17/10 tới đây. Theo dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức tại TP HCM.

Đây là điều được rất nhiều người tiêu dùng trong nước mong chờ. Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về Fronx bị rò rỉ vào hồi tháng 4/2025, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là đối thủ đáng gờm của các mẫu CUV cỡ A hiện nay như Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize. Đồng thời, giới truyền thông Việt Nam cũng đã có cơ hội trải nghiệm thực tế mẫu xe này tại Indonesia vào tháng 5/2025. Từ khi ra mắt, xe đã được đón nhận nồng nhiệt và thu về 1.500 khách đặt hàng chỉ sau 1 tháng.

Chiếc Fronx bị bắt gặp tại Việt Nam hồi tháng 4/2025. Ảnh: MXH

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.765 x 1.550 (mm). Bán kính vòng quay của Fronx chỉ ở mức 4,8m, nhỏ hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh như Toyota Raize hay Kia Sonet.

Bên trong xe được bố trí khá đẹp mắt và rộng rãi. Ghế ngồi của xe bọc giữa da trơn và nỉ, khá giống với Toyota Raize. Màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Thiết kế vô lăng có phong cách tương tự các mẫu Suzuki khác như XL7, Ertiga hay Swift và có thêm lẫy chuyển số.

Ở thị trường Indonesia, Fronx có ba phiên bản GL, GX và SGX với giá bán dao động từ 259 triệu đến 321,9 triệu rupiah (tương đương 415-515 triệu đồng). Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ, bao gồm cả phiên bản mild hybrid cho bản GX và SGX.

Fronx có giá quy đổi từ 415 triệu đồng tại Indonesia. Ảnh: Hoàng Dũng

Tại Indonesia, Suzuki Fronx có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GL sử dụng động cơ 1.5L mã K15B, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Trong khi đó, hai phiên bản GX và SGX cao cấp hơn được trang bị động cơ K15C 1.5L mild-hybrid, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT).

Phiên bản hộp số tự động sẽ phù hợp với thị trường Việt Nam. Với xu hướng đưa công nghệ hybrid vào sản phẩm gần đây của Suzuki Việt Nam, không loại trừ khả năng Fronx tới đây sẽ dùng loại mild-hybrid. Thử nghiệm thực tế cho thấy mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ này chỉ tiêu tốn 2,2 lít/100km.

Động cơ Suzuki Fronx. Ảnh: Paultan

Đặc biệt, về công nghệ, Fronx tại Indonesia có nhiều tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe lệch hướng hay đèn chiếu xa tự động. Đó là những trang bị hấp dẫn hơn hẳn so với Raize và Sonet.

Hiện nay, điều mà nhiều người quan tâm nhất về mẫu xe này là giá. Giới chuyên môn dự đoán, giá bán của Suzuki Fronx không chênh lệch nhiều so với các đối thủ như Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499 - 539 triệu đồng), Kia Sonet (499-624 triệu đồng).

Một số hình ảnh Suzuki Fronx tại Indonesia: