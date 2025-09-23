Suzuki đổi logo mới theo trend, ai tinh ý mới nhận ra điểm khác biệt

Trong thời đại mà điện thoại thông minh và mạng xã hội định hình cách các thương hiệu thể hiện bản thân, những logo 3D bóng bẩy đang dần bị thay thế bằng các thiết kế phẳng hơn. Suzuki là cái tên mới nhất tham gia xu hướng này với việc ra mắt logo mới, lần đầu tiên được thiết kế lại sau 20 năm.

Logo mới vẫn giữ nguyên hình dáng chữ "S" đặc trưng, gần như không thay đổi kể từ năm 1958. Điểm khác biệt nằm ở bề mặt phẳng, mịn với các đường viền tinh tế bao quanh mép. Lớp mạ chrome bóng loáng cũng được thay thế bằng "bạc sáng cao" giống nhôm mờ, được Suzuki cho là thân thiện với môi trường hơn.

Logo mới của Suzuki phẳng hơn trước. Ảnh: Suzuki

Các nhà phân tích thiết kế chỉ ra rằng logo hai chiều, đơn giản hóa có xu hướng hiển thị tốt hơn trên màn hình nhỏ. Đây là nơi mọi người thường xuyên tương tác với các thương hiệu ngày nay. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc làm phẳng các biểu tượng này đã làm mất đi chiều sâu và sự hiện diện vật lý mà chúng từng có trong thế giới thực.

Phải nhìn từ góc chéo mới thấy sự khác biệt rõ nét của logo mới. Ảnh: T/H

Suzuki không phải là hãng xe duy nhất thực hiện thay đổi này. Trong vài năm qua, hàng loạt nhà sản xuất khác cũng đã áp dụng triết lý tương tự, bao gồm VW, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick và Lamborghini.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Suzuki, ông Toshihiro Suzuki, giải thích động lực đằng sau việc cập nhật logo: "Biểu tượng mới thể hiện cam kết của Suzuki trong việc 'đặt mình vào vị trí của khách hàng để tạo ra những sản phẩm có giá trị', vốn luôn là giá trị cốt lõi, cũng như quyết tâm đón nhận những thách thức mới trong kỷ nguyên sắp tới. Dưới khẩu hiệu 'By Your Side', chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp giải pháp di chuyển gắn liền với cuộc sống hàng ngày, cùng tiến lên với khách hàng và đóng góp vào việc hiện thực hóa một tương lai bền vững."

Logo mới có thể dễ dàng áp dụng lên các mẫu Suzuki hiện hành bởi không thay đổi tỷ lệ kích thước. Ảnh: Times Bull

Logo này sẽ xuất hiện lần đầu trên các mẫu concept được ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 vào ngày 30/10. Sau đó, diện mạo mới sẽ dần được áp dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm của Suzuki trên toàn cầu.

Do tỷ lệ của logo vẫn giữ nguyên nên nó có thể được lắp đặt liền mạch vào lưới tản nhiệt và cửa sau của các mẫu xe hiện có mà không cần đợi đến chu kỳ cập nhật. Mẫu xe mới nhất trong danh mục sản phẩm của Suzuki là SUV Victoris, được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ.