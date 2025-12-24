Suzuki Across - SUV cùng cỡ Yaris Cross, máy nhỏ 1.5L nhưng có 4WD cùng tùy chọn hybrid

Suzuki vốn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Toyota trong nhiều năm, đặc biệt ở việc chia sẻ nền tảng và đổi tên sản phẩm tại các thị trường khác nhau. Tại châu Âu, cái tên Suzuki Across từng gắn liền với một mẫu SUV thực chất phát triển từ Toyota RAV4, cụ thể là biến thể Wildlander dành cho Trung Quốc. Tuy nhiên, mới đây Suzuki đã khiến không ít người bất ngờ khi giới thiệu một mẫu xe khác cũng mang tên Across, nhưng lần này hoàn toàn tách khỏi Toyota.

Suzuki Across trùng tên một mẫu xe cũ nhưng lại là mẫu mới hoàn toàn. Ảnh: Suzuki

Mẫu xe mới được công bố dành cho thị trường Seychelles, quốc đảo nằm ngoài khơi bờ Đông châu Phi. Nếu cảm thấy thiết kế quen thuộc, đó là bởi Suzuki Across tại đây thực chất là phiên bản đổi tên của Suzuki Victoris, mẫu SUV vừa ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 9/2025. Việc sử dụng lại tên Across cho một sản phẩm hoàn toàn khác khiến không ít người tiêu dùng dễ nhầm lẫn, nhất là tại những thị trường từng quen thuộc với phiên bản “song sinh” của RAV4.

Xét về ngoại hình, Suzuki Across gần như là bản sao của Victoris, ngoại trừ logo trên cửa khoang hành lý. Thân xe, đường nét thiết kế và các chi tiết tạo hình được giữ nguyên. Khác biệt đáng kể nhất nằm trong khoang lái, khi mẫu xe xuất khẩu được bố trí vô lăng bên trái, thay vì tay lái phải như phiên bản bán tại Ấn Độ. Điều này cho thấy Suzuki đã sớm chuẩn bị cho việc đưa mẫu xe này ra các thị trường quốc tế.

Xe có kích thước ở phân khúc B. Ảnh: Suzuki

Về kích thước, Across mới dài 4.360 mm, trục cơ sở 2.600 mm, nhỏ gọn hơn đáng kể so với Suzuki Across thế hệ cũ dựa trên RAV4, vốn có chiều dài 4.635 mm và trục cơ sở 2.690 mm. Sự khác biệt này phản ánh rõ định hướng phân khúc, khi phiên bản mới nhắm đến nhóm SUV cỡ nhỏ, thiên về giá hợp lý và tính thực dụng. Kích thước này có thể so sánh với Yaris Cross.

Cũng giống Victoris và Grand Vitara, Suzuki Across mới sử dụng nền tảng Heartect, khung gầm quen thuộc của Suzuki cho các mẫu xe do hãng tự phát triển. Đây là nền tảng đang được dùng rộng rãi trên nhiều dòng SUV của Suzuki như Vitara hay S-Cross, cho thấy mẫu Across mới là một sản phẩm “thuần Suzuki”, không còn dấu ấn hợp tác kỹ thuật với Toyota như trước.

Nội thất xe có vài điểm giống đàn em Fronx. Ảnh: Suzuki

Tại Seychelles, xe hiện được phân phối với động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 137 Nm. Người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, trong đó phiên bản số tự động có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh 4WD.

Đáng chú ý, trong các hình ảnh truyền thông chính thức, Suzuki gắn logo “Hybrid”, hé lộ khả năng mẫu xe này sẽ sớm được bổ sung hệ truyền động hybrid tương tự bản Victoris tại Ấn Độ. Cấu hình này kết hợp động cơ xăng 1.5L với một mô-tơ điện, cho tổng công suất 114 mã lực và đi kèm hệ dẫn động AllGrip Select AWD.

Hệ dẫn động 4 bánh là điểm nổi bật về vận hành. Ảnh: Suzuki

Hiện Suzuki chưa công bố kế hoạch đưa mẫu Across mới này ra các thị trường khác. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận Victoris sẽ được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, việc mẫu xe mới của Suzuki về Việt Nam là hoàn toàn có thể. Mẫu xe này sẽ xếp trên Fronx.