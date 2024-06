Vợ chồng tôi yêu nhau từ những năm đại học. Tình yêu của chúng tôi lãng mạn, bền chặt khiến bạn bè ngưỡng mộ và ghen tỵ. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi tiến tới hôn nhân với một đám cưới ngập tràn hạnh phúc.

Vợ tôi là người hiền lành, công việc ổn định lại đảm đang, tháo vát và biết vun vén cho gia đình. Còn tôi là người đam mê kinh doanh, tối ngày bận rộn với công việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngoại tình, nhưng đời ít ai lường trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì với mình.

Khoảng 3 năm sau khi kết hôn, tôi được sếp bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng. Với tôi, đây là nhiệm vụ khá vất vả vì nhiều nỗi lo hơn so với thời còn là nhân viên. Từ ngày lên chức, công việc của tôi rất bận rộn, những ngày đi sớm về muộn nhiều hơn so với trước đây. Như những bà vợ khác sẽ càu nhàu, khó chịu nhưng vợ tôi lại động viên và muốn tôi yên tâm làm việc. Tính chất công việc của cô ấy có thể về sớm nên chuyện đón con, cơm nước đều một tay do cô ấy đảm nhiệm.

Cách đây vài ngày, trong buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty, tôi vô tình gặp lại Lan - bạn học cùng thời đại học và điều tôi không ngờ cô ấy chính là đại diện đối tác lớn của công ty tôi. Sau buổi hôm đó, chúng tôi thường xuyên phải gặp mặt nhau để trao đổi về công việc kinh doanh.

Ngoài giờ làm trên công ty, cô ấy thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi han, quan tâm. Thấy vậy tôi cũng nhiệt tình mà đáp lại. Dần dần tôi nhận ra rằng bản thân đã nảy sinh một chút tình cảm với Lan. Dù tôi biết như vậy là không nên nhưng mấy ai làm chủ được cảm xúc của mình.

Ngày hôm qua trong lúc ngồi ăn tối cùng vợ, bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Lan gửi đến. Tôi vui mừng đến nỗi quên cả vợ đang ngồi đối diện, vội vàng đặt bát cơm xuống và trả lời tin nhắn thật nhanh, khi nhắn xong tôi ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của vợ. Tự nhiên, tôi cảm thấy bối rối.

Một lúc sau vợ tôi kể hôm nay, trên công ty có chị đồng nghiệp ngồi khóc lóc, buồn bã, làm việc gì cũng không tập trung. Hỏi ra mới biết là chồng chị ngoại tình với người phụ nữ khác. Đến lúc chị phát hiện ra thì ông chồng về nhà quỳ xuống nhận sai rồi van xin chị tha thứ. Chị rất tức giận nhưng vì còn thương và nghĩ đến con nhỏ nên giờ chị ấy đang không biết có nên cho ông chồng một cơ hội hay không. Nghe vợ nói xong tôi giật mình chột dạ, không nói thêm được lời nào.

Vợ thấy tôi im lặng, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Nếu là em thì em sẽ chọn rời đi. Đàn ông không chung thủy 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3, phụ nữ không thể tha thứ mãi được. Cho nên thà đau 1 lần rồi thôi".

Câu nói thẳng thắn của vợ khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi không biết được rằng do vợ vô tình kể hay vợ tự nghĩ ra để cảnh báo tôi? Chẳng lẽ vợ đã biết rồi? Chứ không cô ấy lại kể chuyện mang đầy ẩn ý như vậy làm gì?

Cả đêm đó, tôi nằm thao thức mãi không ngủ được. Từ câu chuyện vợ kể lúc tối, tôi nghĩ lại chuyện nhà mình. Thật may, nhờ thế đã giúp tôi kịp thời nhận ra lỗi sai mà quay đầu lại. Từ giờ thì gia đình vẫn là quan trọng nhất với tôi và tôi cũng không muốn vì bất cứ lý do gì mà làm tan nát gia đình, làm tổn thương tới những người yêu thương tôi. Từ mai, tôi sẽ đổi cho người khác tiếp tục dự án với Lan. Hi vọng vợ tôi sẽ vui vẻ và vẫn thương yêu tôi như trước.