SUV VinFast mới lần đầu lộ diện trên đường: Dễ cùng cỡ VF 7, cụm đèn trước sau đều lớn, tay nắm cửa ẩn như BMW, có ADAS

Một đoạn clip ghi lại chiếc SUV lạ chạy thử trong tình trạng ngụy trang kín trên đường cao tốc đang thu hút sự quan tâm lớn từ các cộng đồng mạng, đặc biệt là nhóm người dùng VinFast. Việc xe mang biển số tạm Hải Phòng cùng những hình ảnh rò rỉ không ngụy trang trong khuôn viên nhà máy cho thấy đây là mẫu xe mới đang được VinFast nghiên cứu.





Trước đó, hồi tháng 3, hình ảnh mẫu xe này được ngụy trang phần đầu và đuôi cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Chiếc xe dường như đang được chạy thử nghiệm kỹ càng.

Hiện chưa rõ đây là SUV hoàn toàn mới hay là bản nâng cấp/thế hệ mới của một mẫu xe VinFast sẵn có như VF 6 hay VF 7. Dựa trên phần kính gần cột C, có thể dự đoán kích thước của mẫu SUV này ngang tầm với VF 7. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể của xe cho thấy sự khác biệt hoàn toàn, không có điểm tương đồng với VF 7.

Quan sát từ các hình ảnh và video rò rỉ, cụm đèn trước của xe có kích thước lớn. Đèn định vị hình cánh chim được thiết kế không liền mạch, khác biệt với kiểu dáng trên VF 6 hay VF 7. Phía sau xe trang bị cụm đèn hậu LED vắt ngang cốp với kích thước lớn, tích hợp đèn xi-nhan LED. Đáng chú ý, xe dùng tay nắm cửa dạng ẩn, có thiết kế gần giống loại trên xe BMW - chi tiết chưa từng xuất hiện trên bất cứ mẫu VinFast nào trước đây.

Bộ mâm của xe trong bộ ảnh và clip mới có màu đen. Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện thử nghiệm trước đó lại dùng mâm có thiết kế giống loại trên VF MPV 7 chạy thử. Không loại trừ khả năng, mẫu SUV này chung nền tảng với Limo Green và VF MPV 7.

Ngoài ra, đoạn clip cũng cho thấy xe có trang bị hệ thống camera và cảm biến phục vụ tính năng ADAS. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm của VinFast đều đã được tích hợp ADAS.

Cho đến thời điểm này, VinFast chưa từng "nhá hàng" bất cứ thông tin gì về sản phẩm mới sắp tới. Về dải sản phẩm "xe gia đình" hiện tại, hãng dang có khá đầy đủ từ VF 3 tới VF 9. Mẫu VF e34 hiện không còn được phân phối. Do đó, mẫu SUV mới có thể sẽ nằm ở vị trí của VF e34 trước đây, thậm chí có kích thước lớn hơn đáng kể.