Hãng xe Trung Quốc Changan vừa gây chú ý khi mẫu SUV chạy xăng thế hệ thứ 4 CS75 Plus thực hiện cú nhảy trên đường băng băng dài 20,9 mét, qua đó lập kỷ lục Guinness thế giới về cú nhảy dài nhất trên đường băng băng trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt -29°C.

Chiếc CS75 Plus được trang bị hệ thống an toàn toàn diện Tianshu Intelligent All-Domain Safety System, tích hợp kiểm soát ổn định điện tử (ESC) và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

Hệ thống TCS liên tục giám sát động lực bánh xe và có thể can thiệp tức thời để ngăn trượt, đảm bảo khả năng điều khiển chính xác trong các tình huống khó khăn như nhảy tốc độ cao trên mặt băng.

Thành tích này cho thấy sự kết hợp giữa hiệu suất và công nghệ an toàn tiên tiến mà Changan đang áp dụng cho các dòng SUV của mình.

Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

CS75 Plus thế hệ thứ 4 có hai tùy chọn động cơ: 1.5T và 2.0T, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quả cho người lái SUV hiện đại.

Phiên bản 1.5T sử dụng động cơ Blue Whale 1.5T phun xăng trực tiếp áp suất cao, cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động Aisin 8 cấp, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 7,9 đến 8,9 giây tùy phiên bản.

Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6,9 lít/100 km, vừa phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày vừa đảm bảo khả năng tăng tốc và điều khiển linh hoạt.

Đối với người lái cần nhiều sức mạnh hơn, phiên bản 2.0T của CS75 Plus mang lại công suất 229 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm. Cũng đi kèm hộp số tự động Aisin 8 cấp, xe có thể tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 7,3 giây.

Động cơ này đem lại hiệu suất mạnh mẽ cho việc nhập làn cao tốc, vượt xe và lái xe năng động, đồng thời vẫn duy trì khả năng điều khiển mượt mà, phản ứng nhanh.

Công nghệ và tiện ích hiện đại

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2019, Changan CS75 Plus đã trải qua bốn thế hệ, liên tục cải tiến về thiết kế, hiệu suất và công nghệ.

Thế hệ thứ hai xuất hiện năm 2022, tiếp đó là thế hệ thứ ba năm 2023, và thế hệ thứ tư ra mắt năm 2024 với nhiều nâng cấp về kiểu dáng, tùy chọn động cơ và tính năng an toàn.

Mẫu mới nhất được tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Spark AI của iFlytek, đóng vai trò trợ lý giọng nói thông minh để điều khiển các chức năng trong xe, nâng cao trải nghiệm lái.

Xe cũng có hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động.

Tính thực dụng cũng được chú trọng với 21 ngăn chứa đồ được bố trí hợp lý trong cabin, giúp sắp xếp vật dụng cá nhân gọn gàng.

Khoang hành lý có dung tích 725 lít, có thể mở rộng lên 1.620 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý, đồ thể thao hoặc hàng hóa lớn, phù hợp cho cả di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dài cùng gia đình.