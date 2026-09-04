HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới ‘cháy hàng’ liên tục: Một đại lý có hơn 800 khách chờ, có người chờ nửa năm mới có xe

Khôi Nguyên
|

Tình trạng khan hiếm Toyota RAV4 kéo dài nhiều tháng khiến nhiều khách hàng Mỹ phải chờ tới nửa năm để nhận xe, trong khi hãng xe Nhật Bản vẫn chật vật tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Khủng hoảng nguồn cung RAV4

Nhiều tháng trôi qua, tình trạng khan hiếm Toyota RAV4 vẫn chưa trở lại bình thường. Khách hàng phải chờ đợi nhiều tháng để nhận mẫu SUV hybrid nâng cấp. Đại lý đối mặt với những khoảng sân trống trải.

- Ảnh 1.

Toyota RAV4 đang "cháy hàng" tại Mỹ. Ảnh: Topelectricsuv

Đại lý Colonial Toyota tại Milford, Connecticut hiện rơi vào cảnh đìu hiu. Chủ đại lý, ông Bobby Crabtree, chia sẻ bãi xe còn trống khoảng 250 vị trí. Năng lực chứa hiện chỉ đạt một phần ba. Số lượng xe giao về vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

6 tháng chờ đợi nhận xe

Khách hàng Nancy và Ira Berman trải qua cảm giác này rõ nhất. Họ đặt mua chiếc RAV4 từ tháng 3. Phải tới 6 tháng sau, họ mới chuẩn bị nhận xe. Ba Berman cho biết việc chờ đợi có gây chút phiền đoái. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn có xe Toyota khác để di chuyển tạm thời.

Toyota từng thừa nhận nguồn cung ban đầu sẽ rất hạn chế. Mẫu crossover nâng cấp này hiện chỉ bán bản hybrid tại Mỹ. Lô xe đầu tiên nhập khẩu từ Nhật Bản và Canada do nhà máy ở Kentucky đang nâng cấp dây chuyền. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông cũng làm gián đoạn các chuyến tàu xuất khẩu từ Nhật Bản.

- Ảnh 2.

Không dễ để nhận được một chiếc RAV4 ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Toyota

Sản lượng tăng nhưng chưa đủ

Nhà máy tại Kentucky hiện đã bắt đầu vận hành. Dù vậy, tiến độ tăng sản lượng diễn ra khá chậm. Các đại lý chưa thể nhận đủ số lượng xe như trước đây. Toyota vẫn đang chật vật đáp ứng lượng cầu quá lớn.

Hiện tượng thiếu hàng diễn ra suốt nhiều tháng qua. Đầu mùa hè này, nguồn cung tại một số đại lý chỉ tính bằng giờ. Một đại lý Toyota tại California từng ghi nhận hơn 800 khách hàng xếp hàng chờ. Việc thiếu xe khiến Toyota mất đi hàng chục nghìn đơn hàng tiềm năng trong năm nay.

- Ảnh 3.

Các dây chuyền vẫn làm việc hết công suất nhưng chưa đáp ứng đủ. Ảnh: Toyota

Sức hút từ dòng xe hybrid

Bất chấp thời gian chờ đợi, người tiêu dùng Mỹ vẫn khát khao sở hữu RAV4. Năm ngoái, gần 480.000 chiếc RAV4 được bán ra tại Mỹ. Dòng xe này đứng thứ ba trong danh sách bán chạy nhất, chỉ sau Ford F-150 và Chevrolet Silverado.

- Ảnh 4.

RAV4 mới cũng đã xuất hiện ở Đông Nam Á. Ảnh: Carguide

Quyết định chuyển sang động cơ hoàn toàn hybrid xuất hiện đúng thời điểm giá xăng tăng cao. Theo dữ liệu từ JD Power, xe hybrid hiện chiếm hơn 18% tổng lượng xe mới bán ra tại Mỹ trong năm nay.

Tham khảo Carscoops

Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Toyota RAV4

Toyota

SUV

hybrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại