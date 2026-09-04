SUV Toyota bán chạy nhất thế giới ‘cháy hàng’ liên tục: Một đại lý có hơn 800 khách chờ, có người chờ nửa năm mới có xe

Tình trạng khan hiếm Toyota RAV4 kéo dài nhiều tháng khiến nhiều khách hàng Mỹ phải chờ tới nửa năm để nhận xe, trong khi hãng xe Nhật Bản vẫn chật vật tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Khủng hoảng nguồn cung RAV4

Nhiều tháng trôi qua, tình trạng khan hiếm Toyota RAV4 vẫn chưa trở lại bình thường. Khách hàng phải chờ đợi nhiều tháng để nhận mẫu SUV hybrid nâng cấp. Đại lý đối mặt với những khoảng sân trống trải.

Toyota RAV4 đang "cháy hàng" tại Mỹ. Ảnh: Topelectricsuv

Đại lý Colonial Toyota tại Milford, Connecticut hiện rơi vào cảnh đìu hiu. Chủ đại lý, ông Bobby Crabtree, chia sẻ bãi xe còn trống khoảng 250 vị trí. Năng lực chứa hiện chỉ đạt một phần ba. Số lượng xe giao về vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

6 tháng chờ đợi nhận xe

Khách hàng Nancy và Ira Berman trải qua cảm giác này rõ nhất. Họ đặt mua chiếc RAV4 từ tháng 3. Phải tới 6 tháng sau, họ mới chuẩn bị nhận xe. Ba Berman cho biết việc chờ đợi có gây chút phiền đoái. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn có xe Toyota khác để di chuyển tạm thời.

Toyota từng thừa nhận nguồn cung ban đầu sẽ rất hạn chế. Mẫu crossover nâng cấp này hiện chỉ bán bản hybrid tại Mỹ. Lô xe đầu tiên nhập khẩu từ Nhật Bản và Canada do nhà máy ở Kentucky đang nâng cấp dây chuyền. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông cũng làm gián đoạn các chuyến tàu xuất khẩu từ Nhật Bản.

Không dễ để nhận được một chiếc RAV4 ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Toyota

Sản lượng tăng nhưng chưa đủ

Nhà máy tại Kentucky hiện đã bắt đầu vận hành. Dù vậy, tiến độ tăng sản lượng diễn ra khá chậm. Các đại lý chưa thể nhận đủ số lượng xe như trước đây. Toyota vẫn đang chật vật đáp ứng lượng cầu quá lớn.

Hiện tượng thiếu hàng diễn ra suốt nhiều tháng qua. Đầu mùa hè này, nguồn cung tại một số đại lý chỉ tính bằng giờ. Một đại lý Toyota tại California từng ghi nhận hơn 800 khách hàng xếp hàng chờ. Việc thiếu xe khiến Toyota mất đi hàng chục nghìn đơn hàng tiềm năng trong năm nay.

Các dây chuyền vẫn làm việc hết công suất nhưng chưa đáp ứng đủ. Ảnh: Toyota

Sức hút từ dòng xe hybrid

Bất chấp thời gian chờ đợi, người tiêu dùng Mỹ vẫn khát khao sở hữu RAV4. Năm ngoái, gần 480.000 chiếc RAV4 được bán ra tại Mỹ. Dòng xe này đứng thứ ba trong danh sách bán chạy nhất, chỉ sau Ford F-150 và Chevrolet Silverado.

RAV4 mới cũng đã xuất hiện ở Đông Nam Á. Ảnh: Carguide

Quyết định chuyển sang động cơ hoàn toàn hybrid xuất hiện đúng thời điểm giá xăng tăng cao. Theo dữ liệu từ JD Power, xe hybrid hiện chiếm hơn 18% tổng lượng xe mới bán ra tại Mỹ trong năm nay.

Tham khảo Carscoops