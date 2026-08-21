"SUV siêu hybrid" sắp lên kệ tại Việt Nam: To như CR-V mà ăn xăng như Air Blade, giá dự đoán từ 700 triệu

Mẫu SUV hybrid sắp mở bán tại Việt Nam có mức tiêu hao nhiên liệu rất ấn tượng, chỉ hơn 2L/100km.

eThời gian gần đây, hình ảnh một chiếc ô tô được che chắn cẩn thận khi vận chuyển trên xe chuyên dụng tại khu vực Hà Nội đã liên tục được chia sẻ trên nhiều hội nhóm mạng xã hội. Dựa vào những đường nét thiết kế đặc trưng và cụm đèn hậu, không ít người đã nhận ra đây là mẫu BYD Sealion 5 DM-i. Theo một số nguồn tin, BYD Sealion 5 đang chuẩn bị những bước cuối cùng để được bán ra tại Việt Nam.

Nhiều nguồn tin cho rằng BYD Sealion 5 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và dự kiến mở bán vào quý IV năm nay. Về mặt định vị, mẫu xe sẽ lấp đầy khoảng trống giữa các dòng sản phẩm hiện tại của hãng tại phân khúc C-SUV, tức tương đương về mặt kích thước với những xe như Honda CR-V, Mazda CX-5, hay Hyundai Tucson.

Đáng chú ý, một số tư vấn bán hàng đã nhận đặt cọc cho mẫu xe này với mức giá dự kiến từ khoảng 700 triệu đồng.

BYD Sealion 5 DM-i trên xe vận tải tại Việt Nam.

BYD Sealion 5 DM-i có kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.712 mm. Không gian nội thất vì thế được tối ưu hóa, kết hợp cùng hàng loạt tính năng tiện nghi hiện đại. Về phương diện an toàn, mẫu xe cũng được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các hệ thống cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng và phanh khẩn cấp tự động.

Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý đối với BYD Sealion 5 DM-i lại tập trung vào khối động cơ và hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV); trên trang chủ toàn cầu, BYD giới thiệu đây là mẫu "SUV siêu hybrid".

Cơ cấu vận hành của xe gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện công suất cao và pack pin dung lượng 18,3 kWh. Về mặt kỹ thuật, hệ thống ưu tiên sử dụng năng lượng điện ở dải tốc độ thấp, giúp phương tiện di chuyển êm ái như một chiếc ô tô thuần điện. Khi dung lượng pin xuống mức thấp hoặc người lái đạp ga tăng tốc đột ngột, động cơ xăng mới bắt đầu can thiệp.

BYD Sealion 5 DM-i dự kiến bán tại Việt Nam với động cơ lai điện.

Trong phần lớn thời gian, động cơ đốt trong đóng vai trò như một máy phát điện để nạp lại pin và chỉ tham gia truyền động trực tiếp đến bánh xe ở dải tốc độ cao nhằm tối ưu hóa hiệu suất. Nhờ cơ chế luân chuyển năng lượng thông minh này, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe duy trì ở mức rất thấp so với động cơ cùng dung tích truyền thống.

Trên website toàn cầu, BYD cho biết Sealion 5 DM-i có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 2,1L/100km. Đây là con số rất thấp đối với ô tô khi chỉ ngang với xe tay ga - ví dụ Honda Air Blade 125 có mức tiêu hao trung bình 2,12L/100km.

Cũng trên website toàn cầu, BYD cho biết khi nạp đầy năng lượng cho cả bình xăng và cụm pin, tổng quãng đường di chuyển tối đa của chiếc xe có thể vượt mốc 1.000 km.

Nội thất BYD Sealion 5 DM-i.

Khi chính thức bán ra, BYD Sealion 5 DM-i sẽ phải đối mặt với một thị trường C-SUV đang có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dòng xe hybrid. Thực tế cho thấy, xu hướng sử dụng ô tô xanh đang tăng trưởng nhanh chóng, điển hình là việc Toyota Corolla Cross HEV liên tục thống trị doanh số tại phân khúc cỡ C-.

Không dừng lại ở đó, thị trường cũng chuẩn bị đón nhận thêm nhiều nhân tố mới. Đáng chú ý là việc Hyundai chuẩn bị tung ra mẫu Tucson Hybrid. Hãng xe Hàn Quốc lựa chọn giải pháp kết hợp mô-tơ điện với động cơ tăng áp nhằm bù đắp hiệu năng, qua đó mang lại cảm giác lái phấn khích và chân thực hơn.

Nhìn chung, sự góp mặt của BYD Sealion 5 cùng các đối thủ sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn đa dạng, đồng thời thúc đẩy nền công nghiệp ô tô trong nước bước sang một kỷ nguyên thân thiện với môi trường hơn.