Phác thảo mẫu xe mới của Bentley. Ảnh: Kolesa.ru

Bentley đang phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới có kích thước nhỏ hơn Bentayga, nhằm mở rộng danh mục SUV điện của hãng và hướng tới nhóm khách hàng trẻ hơn, đô thị hơn. Mặc dù chưa có hình ảnh chính thức, những bản dựng do các nghệ nhân thiết kế xe tạo ra đang khuấy động cộng đồng yêu xe với cách tiếp cận kiểu dáng lạ mắt và định hướng thiết kế tương lai.

Những hình ảnh phác họa cho thấy mẫu SUV cỡ nhỏ này có lưới tản nhiệt lớn nhưng mang tính thẩm mỹ nhiều hơn là chức năng làm mát, vì xe điện không cần nhiều không gian lấy gió như xe sử dụng động cơ đốt trong. Phong cách tổng thể của phần đầu xe gợi nhớ đến ngôn ngữ thiết kế điện tương lai của Bentley, lấy cảm hứng từ mẫu ý tưởng EXP 15 – một trong những chỉ dấu định hướng cho dòng xe điện của hãng.

Hình ảnh xe xuất hiện trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Đèn chiếu sáng phía trước trên bản dựng được thể hiện với kiểu thiết kế sắc sảo, gần giống ngôn ngữ thiết kế trên mẫu Mulliner Batur, một trong những dòng coupe hiệu năng cao của Bentley. Thân xe và phần hông được giữ tỷ lệ hài hòa với tổng thể SUV, với những đường gân mượt mà chạy từ cột A tới đuôi xe, duy trì nét tính cách riêng của thương hiệu xe sang Anh Quốc.

Ở phía sau, mẫu SUV nhỏ hơn này có phần đuôi thấp hơn so với Bentayga, kết hợp cụm đèn hậu LED mang phong cách hiện đại. Tuy nhiên, nếu so sánh với các mẫu coupe thể thao truyền thống của Bentley như Continental GT, thiết kế của mẫu SUV thu nhỏ này có thể bị đánh giá là kém tinh tế hơn – điều dễ hiểu khi xe phải cân bằng giữa yếu tố hiệu năng sang trọng và tính thực dụng của một SUV đô thị.

Bên trong, như chúng ta đã thấy trong những bức ảnh chụp trộm gần đây, nội thất xe kết hợp công nghệ quen thuộc của tập đoàn VW với các vật liệu cao cấp đặc trưng của Bentley. Một màn hình OLED cong rộng, tương tự như màn hình Flow Display của Porsche, chiếm vị trí trung tâm trên bảng điều khiển, được bao quanh bởi các thành phần quen thuộc như cần điều khiển đa chức năng từ Audi Q3. Ngay cả ở giai đoạn đầu này, cabin đã được hoàn thiện bằng da cao cấp, kim loại đánh bóng và bảng màu phối hợp hài hòa.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và ngụy trang trên đường chạy thử, mẫu SUV cỡ nhỏ này được kỳ vọng sẽ đứng dưới Bentayga trong hệ thống sản phẩm của Bentley. Mục tiêu là cung cấp một lựa chọn SUV điện sang trọng hơn nhưng linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như cuộc sống hằng ngày. Đây được xem là một phần trong chiến lược điện hóa mở rộng của Bentley, khi hãng tiếp tục cân đối giữa truyền thống sang trọng và xu hướng chuyển dịch sang xe điện trên toàn cầu.