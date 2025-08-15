SUV mới của hãng con Honda có thiết kế mà giới trẻ sẽ thích, dễ cạnh tranh Mustang Mach-E sắp bán tại Việt Nam

Giờ đây, gần hai thập kỷ sau, cái tên Acura RSX đã trở lại, nhưng hoàn toàn khác biệt. RSX sẽ không còn là một chiếc coupe gầm thấp nữa mà là một chiếc SUV coupe chạy điện.

Acura RSX "hồi sinh" dưới kiểu dáng mới. Ảnh: Acura

Mẫu xe này sẽ là sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng xe điện toàn cầu do Honda tự phát triển và sẽ được sản xuất vào nửa cuối năm 2026. Về cơ bản, đây là một phiên bản tiền sản xuất, được phát triển dựa trên Acura Performance EV Concept năm ngoái.

Lần này, ngoại thất trông gần với phiên bản sản xuất hơn, với các trụ dày hơn một chút, cụm gương dựa trên camera lớn hơn và tay nắm cửa ẩn. Mẫu xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng coupe-SUV của bản concept trước đó, nhưng một số tinh chỉnh thiết kế đã được thực hiện. Cản và đèn chiếu sáng đã được cập nhật. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 21 inch. Đuôi xe mang phong cách fastback với đèn hậu trải dài và cánh lướt gió tích hợp gọn gàng.

Kiểu dáng SUV coupe hiện đại hứa hẹn sẽ hấp dẫn giới trẻ. Ảnh: Acura

Giám đốc Sáng tạo kiêm Phó Chủ tịch của American Honda R&D, Yasutake Tsuchida, mô tả RSX là "một chiếc coupe thể thao thể hiện hiệu suất thông qua tính khí động học tuyệt vời". Ông nói thêm rằng mẫu xe mới này sẽ giúp định hình lại bản sắc thương hiệu của Acura xoay quanh "vẻ đẹp vượt thời gian và cảm giác công nghệ cao, yếu tố cần thiết cho một thương hiệu hiệu suất và độc đáo".

Nội thất vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, điều được xác nhận là RSX sẽ sở hữu Hệ điều hành Asimo mới của Honda. Phần mềm này được thiết kế để học hỏi từ thói quen và sở thích của người lái, từ đó điều chỉnh trải nghiệm trong xe cho phù hợp với nhu cầu cá nhân.

RSX hứa hẹn sẽ là mẫu xe công nghệ cao. Ảnh: Acura

Không giống như Acura ZDX sử dụng phần cứng của GM, RSX sẽ sử dụng kiến trúc xe điện toàn cầu độc quyền của Honda. Xe sẽ được trang bị động cơ điện kép và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hệ thống treo thể thao, trọng tâm thấp và hệ thống phanh Brembo hoàn thiện gói hiệu suất cao. RSX cũng sẽ được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe mới nhất của Acura và đóng vai trò như một giải pháp lưu trữ năng lượng di động, một tính năng ngày càng phổ biến trên xe điện.

Phiên bản sản xuất dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026 và sẽ được định vị dưới ZDX - mẫu xe có chiều dài hơn 5 mét. Như vậy, nếu ra mắt thương mại, Acura RSX có thể cạnh tranh Ford Mustang Mach-E - mẫu xe điện chuẩn bị bán tại Việt Nam.

Một số hình ảnh khác của Acura RSX: