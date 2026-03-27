SUV hybrid kỷ lục 1.800km và "xe điện quốc dân" giá 459 triệu đồng ra mắt Việt Nam

Geely Việt Nam chính thức ra mắt hai mẫu xe năng lượng mới tại thị trường Việt Nam: Geely EX5 EM-i - SUV plug-in hybrid ứng dụng công nghệ hybrid E-Motive Intelligent hoàn toàn mới và Geely EX2 - xe điện cỡ nhỏ thời trang, tiện nghi cho di chuyển đô thị.

Diễn ra tròn 01 năm từ khi thương hiệu hiện diện tại Việt Nam, sự kiện đánh dấu bước tiếntiếp theo trong chiến lược đa dạng dải sản phẩm của Geely tại thị trường quan trọng này, thông qua việc mở rộng lựa chọn di chuyển bền vững, phù hợp với điều kiện hạ tầng và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong nước.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Geely Việt Nam, chia sẻ: “Việc ra mắt đồng thời Geely EX5 EM-i và Geely EX2 là bước đi chiến lược nhằm mang tới hai giải pháp di chuyển bổ trợ cho nhau - linh hoạt cho đường dài và tối ưu cho đô thị. Geely cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, không chỉ ởsản phẩm mà còn ở hệ sinh thái phục vụ khách hàng.”

Geely EX5 EM-i: Mẫu xe 3 kỷ lục

Một trong những điểm nhấn của Lễ ra mắt Bộ đôi xe năng lượng mới của Geely Việt Nam là việc mẫu xe Geely EX5 EM-i đã được trao chứng nhận xác lập 3 kỷ lục Việt Nam bao gồm:

SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất: 228,3 km.

SUV PHEV có tổng quãng đường di chuyển dài nhất sau một lần nạp đầy năng lượng gồm xăng và điện: 1.823,7 km.

SUV PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp thấp nhất: 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 EM-i.

Geely EX5 EM-i là mẫu SUV plug-in hybrid toàn cầu thế hệ mới, được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu GEA, nổi bật với thiết kế hiện đại, tinh giản.

Không gian nội thất rộng rãi với trục cơ sở 2.755 mm, kết hợp các trang bị cao cấp như màn hình trung tâm 15,4 inch, HUD 13,8 inch, chip Dragon Eagle-1 và hệ thống âm thanh 16 loa Flyme Sound, mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội.

Về an toàn, EX5 EM-i đạt chứng nhận 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP - hai tổ chức đánh giá an toàn uy tín hàng đầu thế giới, khẳng định năng lực bảo vệ toàn diện ở cả an toàn bị động và chủ động. Xe được tích hợp gói tính năng ADAS cấp độ L2, cùng các giải pháp an toàn cấu trúc tiên tiến như thiết kế tách biệt hệ thống xăng - điện, khung bảo vệ đa lớp và cấu trúc hấp thụ xung lực tối ưu, giúp nâng cao khả năng bảo vệ trong mọi tình huống va chạm.

Ở khía cạnh vận hành, EX5 EM-i được trang bị hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L đạt hiệu suất nhiệt kỷ lục 46,5% cùng mô-tơ điện mạnh mẽ, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và tối ưu tiêu hao nhiên liệu.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Geely ứng dụng công nghệ E-Motive Intelligence (EM-i), cho phép tối ưu hiệu suất năng lượng, giảm phát thải nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm lái mạnh mẽ, với tổng quãng đường di chuyển có thể vượt 1.000 km.

Giá bán lẻ chính thức tại thị trường Việt Nam như sau:

Bản Pro: 789.000.000 VNĐ

Bản Max: 909.000.000 VNĐ

Bản Ultra: 969.000.000 VNĐ

Giá và chính sách bán hàng cho Geely EX5 EM-i.

Geely EX2 - chuẩn mực mới cho dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ

Mẫu xe sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại với ngôn ngữ tạo hình tinh giản, đồng thời cho phép cá nhân hóa cao thông qua bộ sưu tập 100 mẫu decal ngoại thất phong cách được Geely Việt Nam cung cấp thêm như tùy chọn cho khách hàng.

Không gian nội thất được tối ưu vượt trội so với kích thước, với cấu hình 5 chỗ rộng rãi, khoảng để chân hàng ghế sau lên tới 890 mm, cùng hệ thống 34 hộc chứa đồ linh hoạt và cốp trước độc đáo có dung tích lên tới 70 lít, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển.

Geely EX2.

Được phát triển trên nền tảng GEA, Geely EX2 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu hệ dẫn động cầu sau kết hợp treo sau đa liên kết, mang lại khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái thú vị. Xe được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) giúp hành trình trở nên an toàn. Bên cạnh đó, bán kính quay vòng chỉ 4,95 m là lợi thế khi di chuyển trong điều kiện đô thị đông đúc.

Nội thất xe.

Về trang bị, Geely EX2 sử dụng hệ điều hành Flyme Auto, màn hình trung tâm kích thước lớn 14,6 inch, cùng sạc không dây và cửa gió điều hòa hàng ghế 2, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện nghi và thoải mái.

Giá bán lẻ chính thức của mẫu xe dành cho Bản Pro là 459.000.000 VNĐ và Bản Max là 499.000.000 VNĐ.

Nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong.

Dù mới ra mắt từ quý I năm 2025, Geely EX2 đã nhanh chóng chứng minh được sức hút và ghi nhận doanh số bán ấn tượng tại thị trường Trung Quốc, với 465.775 xe bán ra trong năm 2025 và đạt mốc 500.000 xe chỉ sau 14 tháng.

Song song với việc giới thiệu sản phẩm mới, Geely Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối với 55 đại lý trên toàn quốc, đảm bảo khả năng tiếp cận, trải nghiệm và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tasco Auto cũng đang quyết liệt mở rộng hạ tầng trạm sạc thông qua việc đầu tư và phát triển cùng các đối tác uy tín. Trong đó, Esky đang là đối tác chiến lược với mục tiêu đạt 55 trạm sạc phủ sóng phần lớn hệ thống showroom của Tasco Auto và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco ngay trong năm 2026. Tại hệ thống trạm sạc phát triển bởi Tasco Auto và Esky, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sạc giảm 35% phí, góp phần tối ưu chi phí sử dụng và nâng cao trải nghiệm xe điện tại Việt Nam.







